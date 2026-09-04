Clavijo aborda la crisis migratoria y los retos del último año de legislatura en ‘Buenos Días Canarias’

El presidente canario analiza también en la entrevista la situación de los menores migrantes, la situación de Ceuta, el Decreto Canarias y las principales demandas pendientes con el Estado

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aborda este viernes en directo, en ‘Buenos Días Canarias’, los principales retos que afronta el Archipiélago en el último año de legislatura. La crisis migratoria, con especial atención a los menores que permanecen en las Islas y a la situación en Ceuta, marcará una conversación en la que también tiene protagonismo el Decreto Canarias, las demandas pendientes con el Estado y asuntos como la vivienda, la sanidad, la dependencia, la educación, la financiación autonómica y la cogestión de los aeropuertos. El escenario político de los próximos meses y un posible adelanto de las elecciones generales completan la entrevista que realiza el periodista Isaac Tacoronte.