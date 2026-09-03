La cadena ofrece el encuentro a las 19:30 horas, en directo por TDT, Canarias Play y rtvc.es, con postpartido hasta las 22:00 horas

Televisión Canaria ofrecerá este viernes, 4 de septiembre, a partir de las 19:30 horas el encuentro entre la UD Las Palmas y el CD Leganés, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion 2026-27, desde el Estadio de Gran Canaria.

Televisión Canaria retransmite este viernes en directo el partido UD Las Palmas – CD Leganés. Imagen de archivo.

El partido podrá seguirse en directo por TDT, Canarias Play y en la web rtvc.es con una cobertura especial que se prolongará hasta las 22:00 horas. La programación incluirá el análisis del encuentro y el postpartido, con entrevistas breves a jugadores y entrenador, además de la rueda de prensa posterior.

La retransmisión contará con la narración de Jesús Izquierdo, acompañado en los comentarios por Miguel Ángel Valerón. Desde el campo de juego, Iria Guzmán realizará las conexiones inalámbricas y acercará a la audiencia la última hora y las declaraciones de los protagonistas.

Fátima Fébles, jefa de Deportes de Televisión Canaria, destaca la importancia de esta cobertura señalando que «este partido es una oportunidad para hacer lo que más nos gusta: contar el deporte desde donde sucede y acercarlo a todos los canarios. Queremos que la retransmisión tenga ritmo, información y que el espectador sienta todo lo que se vive en el Estadio de Gran Canaria”.

Además, el choque UD Las Palmas – CD Leganés tiene muchos ingredientes, añade Fátima Febles, “dos equipos que han empezado bien la temporada, puntos importantes en juego y una historia compartida en este estadio”. “Es uno de esos partidos que apetece contar y para el que hemos preparado una cobertura que empieza antes del pitido inicial y continúa después del final», matiza.

Un partido con historia

El partido tendrá, además, un componente histórico, ya que supondrá la repetición del enfrentamiento con el que se inauguró el Estadio de Gran Canaria en 2003, cuando Las Palmas y Leganés protagonizaron el primer encuentro disputado en el recinto de Siete Palmas.

El CD Leganés llega al Estadio de Gran Canaria como tercer clasificado, empatado a siete puntos con Granada, Castellón y Sporting de Gijón. Los cuatro equipos permanecen invictos después de las tres primeras jornadas.

Mientras, la UD Las Palmas ocupa la séptima posición con seis puntos junto a Mallorca y Tenerife, todos con dos victorias y una derrota. El conjunto amarillo afrontará el encuentro ante el Leganés con un punto menos que su rival.