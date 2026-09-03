Televisión Canaria entrevista a Fernando Clavijo en el arranque del curso político

La entrevista al presidente de Gobierno de Canarias podrá seguirse este viernes, a las 08:30 horas, en directo, en el programa ‘Buenos Días Canarias’
El periodista Isaac Tacoronte entrevistará al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mañana viernes 4 de septiembre, a las 08:30 horas, en directo, en el programa ‘Buenos Días Canarias’, en una conversación en la que harán balance del arranque del curso político y analizarán los principales retos que afronta el Archipiélago ante el último año de legislatura.
La crisis migratoria será uno de los principales asuntos de la entrevista, con especial atención a la situación de los menores migrantes que permanecen en Canarias, la política migratoria y la situación en Ceuta. También se analizará el escenario político de cara a los próximos meses, las prioridades del Gobierno de Canarias para este último año de mandato y la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales.
El Decreto Canarias y las principales cuestiones que el Archipiélago mantiene pendientes con el Estado ocuparán también parte de la conversación. La entrevista abordará además otras cuestiones que afectan al día a día de las Islas, como la vivienda, la sanidad, la dependencia, la educación, la financiación autonómica y la cogestión de los aeropuertos canarios.