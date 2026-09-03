La entrevista al presidente de Gobierno de Canarias podrá seguirse este viernes, a las 08:30 horas, en directo, en el programa ‘Buenos Días Canarias’

El periodista Isaac Tacoronte entrevistará al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mañana viernes 4 de septiembre, a las 08:30 horas, en directo, en el programa ‘Buenos Días Canarias’, en una conversación en la que harán balance del arranque del curso político y analizarán los principales retos que afronta el Archipiélago ante el último año de legislatura.

Televisión Canaria entrevista a Fernando Clavijo en el arranque del curso político. Imagen de archivo del presidente del Gobierno de Canarias.

La crisis migratoria será uno de los principales asuntos de la entrevista, con especial atención a la situación de los menores migrantes que permanecen en Canarias, la política migratoria y la situación en Ceuta. También se analizará el escenario político de cara a los próximos meses, las prioridades del Gobierno de Canarias para este último año de mandato y la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales.

El Decreto Canarias y las principales cuestiones que el Archipiélago mantiene pendientes con el Estado ocuparán también parte de la conversación. La entrevista abordará además otras cuestiones que afectan al día a día de las Islas, como la vivienda, la sanidad, la dependencia, la educación, la financiación autonómica y la cogestión de los aeropuertos canarios.