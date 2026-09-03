RTVC.es triplica sus impresiones en agosto y alcanza los 16 millones

La web de Radiotelevisión Canaria logra además sus mejores registros históricos de posicionamiento en buscadores

RTVC.es alcanza en agosto 16 millones de impresiones, el triple que en el mes anterior. El crecimiento se extiende a las redes sociales y coincide con los mejores registros históricos de posicionamiento de la web de Radiotelevisión Canaria en buscadores.

Los resultados reflejan la evolución de la estrategia digital de RTVC y el trabajo desarrollado para adaptar sus contenidos a las nuevas formas de acceder y consumir información. Una transformación que avanza en paralelo al objetivo de conectar con nuevos públicos y que ya tiene reflejo en las audiencias más jóvenes de Televisión Canaria en donde el 21,3% de los espectadores tiene entre 13 y 44 años.

«Nuestros contenidos se basan en nuestros principios de rigor, información y servicio público a la sociedad canaria. Desde hace seis meses, estamos inmersos en un proceso de transformación de la forma de contar la actualidad. Nos adaptamos a los lenguajes, formatos y canales en los que las audiencias jóvenes descubren y consumen información», explica Virginia Gallo, responsable de Digital de RTVC.

Gallo enmarca esta transformación en los cambios que atraviesa el sector: «Todo ello responde al reto al que se enfrentan los medios de comunicación de adaptarse a una renovación tecnológica que está transformando tanto los hábitos de consumo informativo como la forma en la que se accede a la información».

A cualquier hora, desde cualquier lugar

El avance de RTVC en el entorno digital tiene también reflejo en las redes sociales. Instagram registra 22,5 millones de reproducciones y alcanza los 166.674 suscriptores. Entre los contenidos destacados del mes se encuentran los relacionados con el tiempo, las fiestas y el recibimiento de Pedri en el municipio de Tegueste tras conseguir ser campeón del Mundo con la selección española de fútbol.

TikTok acumula 12,6 millones de visualizaciones, un 3 % más que en julio. Por su parte, Facebook alcanza los 38,9 millones de visualizaciones, con 7,5 millones de espectadores.

En YouTube, el conjunto de canales de RTVC suma 3,5 millones de visualizaciones durante agosto. El canal de Noticias es el más destacado, con 1,4 millones de visualizaciones en el mes.

Dentro de la cobertura digital, Canarias Play juega un papel fundamental en la estrategia del grupo. La plataforma OTT de RTVC ofrece la mayor y más completa propuesta de programas y contenidos producidos en las Islas, con un catálogo de documentales, cine, series y programas que ya suma tres mil títulos.

Accesible desde cualquier dispositivo, Canarias Play pone a disposición del usuario, a cualquier hora y desde cualquier lugar, toda la programación y los contenidos de RTVC, adaptándose a las nuevas formas de consumir contenidos audiovisuales.

Los mejores registros históricos en buscadores

A los resultados de agosto se suma la evolución de RTVC.es en los buscadores. Durante los últimos seis meses, la web de Radiotelevisión Canaria ha alcanzado sus mejores registros históricos de posicionamiento, con un incremento del 34,29 % de las impresiones en Google respecto al mismo periodo del año anterior.

RTVC.es supera además por primera vez los cuatro puntos en el índice Sistrix, una herramienta especializada en el análisis de la visibilidad de las páginas web en los buscadores. Este indicador permite medir la visibilidad de un dominio en los resultados de búsqueda y la web consigue ahora su mejor registro hasta el momento.

«La evolución de los últimos seis meses refleja una tendencia ascendente que consolida el trabajo desarrollado en los últimos años en materia de posicionamiento, optimización de contenidos y estrategia SEO», comenta Virginia Gallo, responsable de Digital de RTVC.

Uno de los avances más significativos se observa en la posición media de los contenidos de RTVC.es en Google. En el último semestre, ha pasado de 18,5 a 8,2, lo que supone una mejora del 53 %.

Este avance permite a RTVC.es pasar, de media, de la segunda a la primera página de resultados de Google. La mejora se refleja también en el número de palabras clave para las que la web consigue situarse entre los diez primeros resultados: durante los últimos seis meses, RTVC.es ha alcanzado sus mejores cifras históricas de presencia en el Top 10.

«Con este trabajo en equipo, consolidamos un crecimiento significativo en la capacidad de los contenidos para ofrecer la actualidad y la información de Canarias en las principales búsquedas del usuario», señala Virginia Gallo.

Nuevas formas de acceder a la información

El crecimiento de RTVC.es en los buscadores se extiende también a las nuevas formas de acceder a la información. La web de Radiotelevisión Canaria gana presencia en las AI Overviews, las respuestas generadas mediante inteligencia artificial que Google incorpora directamente en sus páginas de resultados.

Esta presencia supone un nuevo indicador de visibilidad para los contenidos de RTVC.es en un momento en el que está cambiando la manera en la que los usuarios buscan y encuentran información en internet. Los contenidos de la web no solo mejoran su posicionamiento en las búsquedas tradicionales, sino que también aparecen en estos nuevos espacios de respuesta que Google ofrece a sus usuarios.

La evolución positiva también se extiende a Google Discover, donde RTVC.es registra uno de sus mayores crecimientos y alcanza ya casi 500.000 seguidores. Este avance amplía la comunidad que accede a los contenidos de Radiotelevisión Canaria y refuerza las vías a través de las que los usuarios pueden descubrir la información y la actualidad de las Islas.

Televisión, web, redes sociales, buscadores, Google Discover y nuevos entornos vinculados a la inteligencia artificial amplían así los puntos de contacto de Radiotelevisión Canaria con sus públicos y refuerzan su capacidad para llegar a nuevas audiencias.