El Rocasa Gran Canaria, a por otro título en Televisión Canaria

La televisión pública canaria ofrece este sábado 5 de septiembre, a las 17:15 horas, la final de la Supercopa de España femenina de balonmano entre el conjunto grancanario y el Súper Amara Bera Bera

Televisión Canaria ofrecerá este sábado 5 de septiembre, a partir de las 17:15 horas, la final de la Supercopa de España femenina de balonmano, el primer título oficial de la temporada 2026-2027. El Rocasa Gran Canaria, vigente campeón de Liga, se enfrentará al Súper Amara Bera Bera, campeón de la Copa de la Reina, en el pabellón del Instituto Ferial de Vigo (IFEVI).

Tras el acuerdo alcanzado con la Real Federación Española de Balonmano y Enjoy TV, productora propietaria de los derechos de emisión, la retransmisión podrá seguirse en directo a través de la TDT, la web de RTVC y el canal de YouTube de Deportes.

El periodista Jorge Peris estará a cargo de la narración, acompañado en los comentarios por Juan Martel, técnico del Rocasa Gran Canaria. La emisión se prolongará tras el pitido final para ofrecer también la entrega de trofeos y la celebración de las campeonas.

Una final con historia

Este partido reedita la final de la Liga Guerreras Iberdrola de la pasada temporada, en la que el conjunto grancanario se impuso al equipo donostiarra para conquistar el segundo título liguero de su historia.

Además, en las 23 ediciones disputadas de la Supercopa de España, el Bera Bera lidera el palmarés con ocho títulos, mientras que el Rocasa suma dos. Grancanarias y vascas se han enfrentado en cuatro ocasiones en la final de esta competición, con un balance de tres victorias para el Bera Bera y una para el Rocasa.

Para Fátima Febles, jefa de Deportes de Televisión Canaria, «no se puede empezar mejor la temporada». La competición «arranca directamente con una final, con un título nacional en juego y, además, con un equipo canario como el Rocasa Gran Canaria peleando por la Supercopa de España ante el Bera Bera», destaca.

«PEs una alegría poder estar ahí desde el primer día y ofrecer el partido en directo por Televisión Canaria para que todo el Archipiélago pueda seguirlo», asegura Febles, que celebra este arranque de temporada «con deporte femenino de primer nivel y con un equipo canario luchando por el primer título de la temporada».

El Rocasa llama a su afición

Las jugadoras del Rocasa Gran Canaria han querido animar a la afición de las Islas a acompañarlas desde la distancia en esta nueva lucha por un título. Para la capitana Almudena Rodríguez, es «una gran noticia que Televisión Canaria ofrezca en directo esta final. Les animamos a verla y animarnos en la distancia».

La también capitana Lulú Guerra afronta la cita «con mucha ilusión y muchas ganas». La jugadora reconoce que el Bera Bera será «probablemente el rival más duro», pero confía en las posibilidades del equipo. «Queremos conquistar esta Supercopa de España. Les esperamos este sábado en Televisión Canaria», concluye.

Por su parte, Irene Botella se muestra convencida de que el Rocasa no se lo pondrá fácil al conjunto donostiarra. «El Bera Bera es un gran equipo, con muy buenas jugadoras, pero cualquiera que se ponga por delante del Rocasa va a tener que sufrir», asegura. La jugadora, que vive sus primeras semanas con el equipo, afronta esta primera cita oficial con confianza. «Queremos ganarla y contamos con todos ustedes en la distancia, gracias al apoyo de Televisión Canaria», concluye.

El entrenador del conjunto grancanario, Dejan Ojeda, destaca que el equipo llega con «la misma ilusión y el mismo hambre por querer empezar la temporada, sobre todo, con un título».

Rocasa y Bera Bera vuelven a verse las caras tras la final de Liga de la pasada temporada y lo hacen con la Supercopa en juego. La primera lucha por un título de la temporada podrá seguirse en directo en Televisión Canaria, la web de RTVC y el canal de YouTube de Deportes.