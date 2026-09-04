El episodio recorre, a las 22:10 horas, la historia del drago, la laurisilva y otros símbolos vegetales de las Islas, y aborda su relación con el arte, la ciencia y Europa

Televisión Canaria emite este viernes 4 de septiembre, a las 22:10 horas, un nuevo episodio de ‘Identidades’, la serie que recorre la historia y la identidad de Canarias a través de personajes, lugares y acontecimientos que permiten descubrir el Archipiélago desde perspectivas singulares.

‘Identidades’ descubre este viernes el patrimonio vegetal del Archipiélago en ‘Canarias en verde’.

El capítulo, titulado ‘Canarias en verde’, propone un viaje por algunas de las huellas vegetales más singulares del Archipiélago, mostrando cómo el mundo vegetal ha formado parte de la historia, el paisaje y el imaginario cultural de Canarias.

El episodio parte de una curiosa presencia: la de un drago canario en una obra de El Bosco conservada en el Museo del Prado, una pista que abre la puerta a la relación entre Canarias, la naturaleza, el arte y la mirada europea sobre las Islas.

Patrimonio vegetal de las Islas

El recorrido lleva al equipo de ‘Identidades’ hasta algunos de los espacios y símbolos más representativos del patrimonio vegetal de las islas, entre ellos la laurisilva, el drago y el Jardín de Aclimatación de La Orotava. El programa aborda también el papel histórico de Canarias como lugar de paso, estudio y aclimatación de especies procedentes de diferentes partes del mundo.

A través de entrevistas, localizaciones y relatos visuales, el programa conecta patrimonio natural, historia y cultura para acercar al público a historias que forman parte del legado de las islas.

La serie está conducida por el músico y divulgador Benito Cabrera y por los creadores de contenido Elena Marrero y Luis Cabrera, que recorren en cada entrega diferentes historias y escenarios para mostrar las múltiples formas en las que se ha construido la identidad de Canarias.

‘Identidades’ se emite cada viernes en Televisión Canaria y está disponible también en Canarias Play. La serie combina divulgación, investigación y nuevos lenguajes audiovisuales para acercar la historia, la cultura y el patrimonio del Archipiélago a todos los públicos.