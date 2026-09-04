‘El Alpende’ estrena temporada destapando las causas del colapso en Venezuela

El programa de multiculturalidad de La Radio Canaria recibe mañana sábado, 5 de septiembre, a las 06:00 horas, al investigador Juan José Pérez Rancel, historiador de la arquitectura, docente emérito de la Universidad Central de Venezuela, (UCV), y Premio Nacional de Investigación

‘El Alpende‘, dirigido y presentado por Leny González, inicia su undécima temporada en La Radio Canaria este sábado, 5 de septiembre, a las 06:00 horas analizando la situación que se vive en Venezuela tras los terremotos del pasado mes de junio. Contará para ello con Juan José Pérez Rancel, reconocido historiador de la arquitectura, docente jubilado de la Universidad Central de Venezuela, (UCV), y Premio Nacional de Investigación.

En una entrevista cercana y reveladora, Juan José Pérez Rancel, –de origen canario y cuyo bisabuelo fue el emblemático farero del Faro de Maspalomas en Gran Canaria en los años veinte del pasado siglo–, aportará una visión cargada de conocimientos científicos como de humanidad ya que aún se estremece al recordar que salió del país suramericano apenas unas semanas antes de la catástrofe del pasado mes de junio.

Juan José Pérez Rancel, reconocido historiador de la arquitectura, docente jubilado de la Universidad Central de Venezuela, (UCV), y Premio Nacional de Investigación

La charla con Pérez Rancel desgranará los antecedentes urbanísticos del litoral central venezolano y también pondrá el acento en las políticas de construcción acelerada de las últimas décadas «que ignoraron los estudios sobre las condiciones del suelo y las normativas sismorresistentes básicas», avanza González.

Construcción acelerada

«Su testimonio es muy esclarecedor ya que combina precisión científica con testimonio personal y eso hace que resulte muy interesante”, comenta Leny González, directora de ‘El Alpende’. La charla con Pérez Rancel abordará también el papel de los profesionales universitarios que a día de hoy evalúan sobre el terreno la habitabilidad de las viviendas que quedaron en pie, así como las diferencias en la capacidad de respuesta institucional frente a la tragedia.

Leny González, directora de ‘El Alpende’ en La Radio Canaria

Al cierre del programa, el micrófono de La Radio Canaria se convertirá en altavoz para las familias afectadas por los recientes desastres sísmicos que también han sacudido a Colombia. ‘El Alpende’, fiel a su esencia solidaria, facilitará los datos y vías oficiales para canalizar las ayudas a los damnificados de ambos países.