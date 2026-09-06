Televisión Canaria despliega un amplio dispositivo para dar cobertura a la Romería Ofrenda a la Virgen del Pino

El recorrido de las carretas y parrandas podrá seguirse en directo a partir de las 15:30 horas de este lunes 7 de septiembre

Los Servicios Informativos dedicarán un tratamiento especial a los actos festivos y realizarán el Telenoticias 1 y el Telenoticias 2 íntegramente desde la villa de Teror

Televisión Canaria hará un amplio despliegue el próximo lunes 7 de septiembre desde la villa de Teror, en Gran Canaria, para dar cobertura a los actos de la víspera de la festividad de Nuestra Señora del Pino. Además de la retransmisión de la Romería Ofrenda, en directo a partir de las 15:30 horas, los Servicios Informativos realizarán un tratamiento especial a todo lo que acontece sobre las Fiestas del Pino.

Ese día arrancará la información con el Buenos Días Canarias, a partir de las 7:40 horas. Pilar Rumeu contará desde Teror la actualidad más inmediata y entrevistará a algunos de los protagonistas de las fiestas, mientras algunos reporteros del programa trasladarán el ambiente previo a la Romería. En la edición del programa estarán Cristo Negrín y Antonio Hernández. Tomarán el testigo informativo el Telenoticias 1 y el Telenoticias 2, que se realizarán íntegramente desde la villa mariana, desde un set que estará ubicado en la Oficina de Turismo, justo enfrente de la basílica.

A partir de las 14:30 horas, el Telenoticias 1 se encargará de trasmitir toda la información del día, con especial dedicación a los preparativos de la Romería Ofrenda, desde el centro neurálgico de la fiesta. Se encargará de presentar el informativo Fátima Plata, y en la edición estarán como responsables Mari Luz Segovia, Carolina Rodríguez y Pino Ruiz. Habrá además dos puntos claves de directos para seguir con inmediatez la actualidad de la jornada. Malole Aguilar estará pendiente de todo lo que acontezca desde la basílica y la plaza de Nuestra Señora del Pino y Carolina Pérez seguirá los avances de los preparativos de las carretas en el Castañero Gordo.

Será a partir de las 15:30 horas cuando comience la Romería Ofrenda, que se retransmitirá hasta aproximadamente las 20:00 horas por la señal TDT de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play, la web rtvc.es y el canal de Youtube de Televisión Canaria. La narración de este evento, uno de los más importantes de las Fiestas del Pino, correrá a cargo de Tomás Galván, que contará con el apoyo del cronista de Teror, José Luis Yánez Rodríguez. Además, los periodistas Juan Antonio Cabrera y Catha González se encargarán de pulsar el ambiente festivo y entrevistarán al pie de las carretas a los protagonistas de la Romería Ofrenda.

Un momento de la Romería Ofrenda a la Virgen del Pino de la edición del año pasado. Foto: Cabildo de Gran Canaria

Recorrido desde el Castañero Gordo hasta la plaza Nuestra Señora del Pino

Con carretas y agrupaciones de los 21 municipios de Gran Canaria y representaciones de las 8 islas canarias, la comitiva de la Romería que este año cumple 74 años de existencia desde que fuera instaurada en 1952 por el Cabildo grancanario, correrá el trayecto que va desde el Castañero Gordo a la Plaza de Nuestra Señora del Pino. A su término, la plaza de Sintes acogerá la Verbena de la Víspera, que contará con las actuaciones de la Parranda Amasijo, Leyenda Joven, D’Music y Línea Dj. La jornada finalizará a medianoche con la exhibición de fuegos artificiales, a cargo de la pirotecnia El Pilar, desde los terrenos Yánez Matos.

La cobertura especial de la víspera de Nuestra Señora del Pino acabará con la realización del Telenoticias 2, que presentará Antonio Cárdenes desde el mismo set instalado en la Oficina de Turismo de Teror. Con Juani Brito y Miguel Vega en la edición, el informativo de la noche dará cuenta, a modo de resumen, de los mejores momentos de la Romería Ofrenda y del resto de noticias del día. Las redactoras Tania Sánchez y Silvia Luz se encargarán de los puntos de directos para recoger los testimonios de los peregrinos que se acercan ese día a Teror.

Televisión Canaria mantendrá sus equipos en la villa mariana durante gran parte de la noche para ser testigos de la afluencia de visitantes que acudan a la fiesta. Al día siguiente, festividad de Nuestra Señora del Pino, el canal autonómico ofrecerá nuevamente una cobertura especial para ofrecer en directo la parada militar, la eucaristía y la procesión de la Virgen del Pino por las calles de Teror.