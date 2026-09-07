Todo listo en Teror para la Romería Ofrenda a la Virgen del Pino

Esta tarde de lunes, 7 de septiembre a partir de las 15:30 horas miles de romeros participaran en la Ofrenda a la Virgen del Pino. Podrás seguirlo en directo en Televisión Canaria, nuestra web, Canarias Play y nuestro canal de Youtube

Romería de Teror. Foto Web RTVC.

Este lunes, 7 de septiembre, Teror acoge la Romería Ofrenda a la Virgen del Pino, uno de los actos más emblemáticos de sus fiestas. Comenzará a las 15:30 horas y el recorrido será desde el Castañero Gordo hasta la Plaza del Pino. Participarán carretas y agrupaciones de los 21 municipios de Gran Canaria, y representaciones de las 8 islas canarias.

Además la romería será retransmitida en directo por Televisión Canaria que hará un amplio despliegue para dar cobertura a los actos de la víspera de la festividad de Nuestra Señora del Pino.

Con carretas y agrupaciones de los 21 municipios de Gran Canaria y representaciones de las 8 islas canarias, la comitiva de la Romería que este año cumple 74 años desde que fuera instaurada en 1952 por el Cabildo de Gran Canaria, recorrerá el trayecto que va desde el Castañero Gordo a la Plaza de Nuestra Señora del Pino. A su término, la plaza de Sintes acogerá la Verbena de la Víspera, que contará con las actuaciones de la Parranda Amasijo, Leyenda Joven, D’Music y Línea Dj.

La jornada finalizará a medianoche con la exhibición de fuegos artificiales, a cargo de la pirotecnia El Pilar, desde los terrenos Yánez Matos.