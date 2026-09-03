La muestra de Esperanza Pons Perna aborda la sustracción de menores en Canarias desde 1936 hasta bien entrada la década de los noventa y busca mantener viva la memoria de las víctimas

El Parlamento de Canarias ha inaugurado este jueves la exposición fotográfica ‘Cosmos’, de Esperanza Pons Perna. La artista, conocida como Espe Pons, su proyecto aborda la sustracción de menores en Canarias y contribuye a mantener viva la memoria de las víctimas.

La muestra indaga en esta realidad desde 1936 hasta bien entrada la década de los noventa. Con ella se pretende acercar a la ciudadanía una problemática que durante décadas afectó a numerosas familias en Canarias.

Memoria y sensibilización

En el acto de inauguración participaron el viceconsejero de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cesáreo Rodríguez Santos; el presidente del Colectivo Sin Identidad, Jorge Rodríguez; y la propia artista, Espe Pons.

La iniciativa se enmarca en las actuaciones de memoria y sensibilización previstas en la legislación canaria sobre los menores robados y busca contribuir a mantener presente la memoria de las víctimas y acercar esta realidad a la sociedad.

La exposición ha sido organizada por la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias y permanecerá abierta al público en la sede del Parlamento de Canarias hasta el próximo 19 de septiembre.

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