Última hora: un cayuco pide auxilio en aguas de El Hierro

El 112 ha recibido varias llamadas de auxilio de una cayuco ubicado en aguas al sur de El Hierro y ya se dirigen en su auxilio

Helicóptero Helimer 201 | Salvamento Marítimo

Aún no se conocen muchos datos, pero el 112 ha recibido varias llamadas desde un cayuco a la deriva en aguas al sur de El Hierro. El helicóptero Helimer ya lo ha localizado. Está a 31 millas náuticas de la isla. Dos embarcaciones de Salvamento Marítimo se dirigen ya a la zona para auxliarlos, pero debido a la hora y la distancia a la que se encuentra, se prevé que tengan que trabajar durante varias horas.

Iremos informando con las novedades de este rescate.