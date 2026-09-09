La embarcación llegó a aguas de Baleares este lunes por la noche y eleva a 203 el número de migrantes llegados en patera a las islas en los tres primeros días de la semana

Una patera con veinte personas de origen magrebí llegó este lunes por la noche a aguas de Baleares, después de que los equipos de emergencia localizaran la embarcación a unas seis millas al sur de la isla de Cabrera. El rescate se produjo alrededor de las 23:30 horas, según informó la Delegación del Gobierno.

Imagen de archivo. David de Haro / Europa Press

Intervención de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo

En el dispositivo participaron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC). Los efectivos coordinaron las labores para trasladar a tierra a las veinte personas que viajaban en la embarcación.

La llegada de esta patera se suma a las once embarcaciones que han alcanzado las costas de Baleares a lo largo de esta semana, con un total de 183 migrantes a bordo. Mallorca, Formentera y Cabrera concentran buena parte de estas llegadas.

203 migrantes en tres días

Con este último rescate, el número de personas que han llegado a Baleares en patera asciende ya a 203 en los tres primeros días de la semana. La nueva llegada mantiene así la presión migratoria sobre las costas del archipiélago, especialmente en las islas que han registrado las principales llegadas durante estos días.