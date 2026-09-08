La población de La Pardilla y una urbanización han tenido que ser confinadas por un nuevo incendio desatado en la Sierra de Madrid este martes

Este martes se ha desatado un nuevo incendio en la Sierra Oeste de la Comunidad de Madrid, en el municipio de Santa María de la Alameda, que ha obligado a confinar la población de La Pardilla y una urbanización y en el que trabajan seis medios aéreos y 14 terrestres de bomberos y de agentes forestales.

Declarado un nuevo incendio en la Sierra Oeste de Madrid, en Santa María de la Alameda

El fuego, que se ha iniciado en el Puente del Río Cofío, en la carretera M-505, se encuentra «fuera de control» con un «avance significativo», según han indicado en la red social X los Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid. El 112 ha anunciado el confinamiento de la población de La Paradilla y de la urbanización La Estación por posible afección de humo como consecuencia de un incendio.

Se han solicitado más medios a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Transición Ecología, ha señalado en las redes sociales el 112. La Dirección General de Tráfico ha comunicado que se encuentran cortada la carretera M-505, en Valdemaqueda, y la CL-505, en Las Navas del Marqués (Ávila).

También está cortada la carretera M-505 entre La Paradilla y el Puente del Rio Cofio. El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha declarado en su cuenta oficial de X estar siguiendo la evolución del incendio. Ha pedido «máxima precaución y atención a las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias».

La Sierra Oeste fue este verano escenario de otro virulento incendio. Se declaró en julio pasado y que calcinó 27.000 hectáreas solo en la Comunidad de Madrid.