Los bomberos localizaron al varón en el interior del inmueble en Telde tras extinguir las llamas del incendio y los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento

Fallece un hombre durante el incendio de una vivienda en Telde. Europa Press

Un hombre ha fallecido sobre las 01:00 horas de este domingo durante el incendio de una vivienda situada en la calle Tabaibal, en el municipio de Telde, Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se desplazaron hasta el inmueble y extinguieron las llamas, tras lo que localizaron al varón en el interior de la vivienda.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazado al lugar únicamente pudo confirmar su fallecimiento.

Policía Nacional y Policía Local colaboraron en el suceso

Por su parte, agentes de la Policía Nacional se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del suceso.

Efectivos de la Policía Local de Telde también colaboraron con el resto de los recursos de emergencias que intervinieron en el operativo.