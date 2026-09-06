El terremoto ha tenido lugar a las 04.47 horas de este domingo, a un kilómetro de profundidad y al sureste de Agaete

El Instituto Geográfico Nacional ha informado de que esta madrugada se ha producido un nuevo terremoto, de magnitud 1,4, al sureste del municipio grancanario de Agaete, donde en los últimos días se han registrado otros diez pequeños seísmos, el mayor de magnitud de 2,1.

Imagen de Agaete. Archivo RTVC.

Este último ha tenido lugar a las 04.47 horas y a un kilómetro de profundidad.

Su epicentro se ha situado al sureste de Agaete.

Movimientos sísmicos

Cabe recordar que el municipio Agaete, en Gran Canaria registro el pasado viernes una serie de movimientos sísmicos que dejaron alrededor de una decena de temblores, todos ellos de baja magnitud y sin consecuencias para la población ni para las infraestructuras.

La serie sísmica comenzó alrededor del mediodía del jueves 3 de septiembre y se prolongó hasta la madrugada del viernes 4, con los epicentros localizados en el entorno del Valle de Agaete. Los movimientos tuvieron magnitudes reducidas y se produjeron a profundidades de entre uno y diez kilómetros.