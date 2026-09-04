El mayor de los temblores en Agaete alcanzó la magnitud de 2,1, sentido por algunos de los vecinos del municipio pero sin causar consecuencias para la población ni para las infraestructuras

Serie sísmica en Agaete. Imagen IGN

El municipio Agaete, en Gran Canaria, ha registrado en las últimas horas una serie de movimientos sísmicos que ha dejado alrededor de una decena de temblores, todos ellos de baja magnitud y sin consecuencias para la población ni para las infraestructuras.

La serie sísmica comenzó alrededor del mediodía del jueves y se prolongó hasta la madrugada de este viernes, con los epicentros localizados en el entorno del Valle de Agaete. Los movimientos tuvieron magnitudes reducidas y se produjeron a profundidades de entre uno y diez kilómetros.

Uno de estos seísmos, de magnitud 2,1, llegó a sentirse por parte de la población de la zona del casco y del Valle. A pesar de que el temblor fue perceptible para algunos vecinos, no se ha registrado ningún tipo de incidencia, daño material o situación de emergencia relacionada con esta actividad sísmica.

Desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) han confirmado la existencia de esta serie de pequeños terremotos y han señalado que se trata de un episodio poco habitual, aunque no reviste preocupación en estos momentos.

Los expertos mantienen el seguimiento de la actividad para comprobar su evolución y determinar si se producen nuevos movimientos durante las próximas horas. La baja magnitud de los seísmos registrados y la ausencia de incidencias permiten mantener, por ahora, la situación dentro de la normalidad.