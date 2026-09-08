El afectado sufrió quemaduras en una pierna y tuvo que ser trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa

Un hombre de 89 años resultó herido de carácter moderado este lunes por la tarde tras declararse un incendio en el garaje de una vivienda situada en la calle Las Casillas, en el municipio lanzaroteño de Haría. El afectado sufrió quemaduras en un miembro inferior como consecuencia del suceso.

Imagen de archivo. 112 Canarias

Traslado al hospital

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al hombre en el lugar del incidente y, posteriormente, lo trasladó en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Arrecife, donde recibió asistencia médica por las lesiones que presentaba.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió el aviso a las 18:03 horas y activó de inmediato un dispositivo de emergencia en el que participaron una ambulancia de soporte vital básico del SUC, bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, así como agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Los bomberos extinguieron el fuego

A su llegada, los bomberos comprobaron que la zona ya se encontraba desalojada y procedieron a extinguir las llamas y a ventilar el inmueble para eliminar el humo acumulado en el interior.

Mientras tanto, los sanitarios atendieron al hombre herido y se encargaron de su traslado al centro hospitalario. Los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron con el resto del dispositivo de emergencia y asumieron la instrucción del correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del incendio.