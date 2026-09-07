El Ayuntamiento actuará también ante el Seprona por unos vertidos que podrían ser reincidentes y que afectarían a los recursos naturales

La Policía Local de Arrecife ha incoado un expediente sancionador a la empresa titular del circo instalado junto a la Vía Medular, una mercantil con domicilio social en Telde, Gran Canaria, después de constatar vertidos de aguas fecales al subsuelo de la parcela donde se encuentra instalado.

Sancionado un circo instalado en Arrecife por vertidos de aguas fecales al subsuelo. Ayuntamiento de Arrecife

El Ayuntamiento de Arrecife ha explicado que las quejas vecinales por los malos olores llevaron a varios agentes a realizar una inspección ocular en el recinto. Durante la actuación, comprobaron la existencia de una gran zanja en la parcela en la que la empresa evacuaba las aguas residuales procedentes de sus caravanas e instalaciones.

Una red de tuberías para evacuar las aguas residuales

El Consistorio ha destacado que la zona situada junto a la Vía Medular y el barrio de Las Salinas dispone de una amplia red de saneamiento. Pese a ello, la empresa habría optado por instalar una red de tuberías para conducir sus aguas fecales hacia el subsuelo de la parcela.

La inspección realizada por los agentes determinó que los hechos podrían contravenir en tres apartados la Ley de Residuos de Canarias, concretamente los artículos 38.2 C., 38.2.d y 38.2.e.

La normativa especifica «el abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos tóxicos y peligrosos, el abandono, vertido o eliminación incontroladas de residuos que por su volumen o peligrosidad supongan un daño grave a los recursos naturales«.

El Ayuntamiento trasladará los hechos al Seprona

Ante la gravedad de los vertidos, que podrían haberse producido de forma reincidente, el Ayuntamiento comunicará los hechos al Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

Esta comunicación permitirá valorar la posible responsabilidad penal del autor o autores, además de las sanciones administrativas que pueda imponer el Área de Infracciones y Sanciones del municipio.