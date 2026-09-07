El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife remontó en la segunda parte un marcador adverso y se impuso al Balonmano Gáldar Gran Canaria en la Copa de Canarias

El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife gana al Balonmano Gáldar Gran Canaria en la Copa de Canarias / Lanzarote Deportiva

El sábado, el Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife se desplazó a Gran Canaria para disputar la segunda jornada de la Copa Gobierno de Canarias, teniendo como rival al MMT Fest Gáldar Gran Canaria, equipo que también había logrado la victoria en la primera jornada. El San José Obrero se marchó al descanso con cuatro goles de desventaja, renta que fue neutralizada en la segunda parte y acabó venciendo por un ajustado 23 a 24.

El Gáldar manda al descanso

Estuvo mejor el MMT Fest Gáldar Gran Canaria en los primeros minutos del partido, con una circulación rápida de balón en ataque y poniendo las primeras diferencias en el marcador. Yanis Ramírez anotó para elevar la renta hasta los cuatro goles (7-3), solicitando Juanmi Pérez el primer tiempo muerto cuando apenas se habían disputado nueve minutos.

El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife trató de frenar el juego del rival con una defensa 5:1, con Rafa Robayna en el avanzado, pero no dio los resultados esperados, aumentando el MMT Fest Gáldar Gran Canaria la ventaja hasta los seis goles (10-4). Los lanzaroteños reaccionaron en el tramo final del período y con el resultado de 14 a 10 se llegó al descanso.

Victoria sobre la bocina del Lanzarote Ciudad de Arrecife

El juego del Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife mejoró sustancialmente en la segunda parte. Carlos Robles anotó para dejar la desventaja en un solo gol, solicitando Aday Sánchez un tiempo muerto para los locales (18-17). Tras las indicaciones desde el banquillo, el MMT Fest Gáldar Gran Canaria volvió a recuperar la renta de cuatro goles (22-18).

El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife ajustó su sistema defensivo y en portería Saúl Rodríguez se mostró seguro, impidiendo que el Gáldar anotara con facilidad. Pedro Noda anotó cuando su equipo se encontraba con dos jugadores menos sobre la cancha de juego, volviendo a situar a los lanzaroteños un gol abajo (22-21).

En los últimos cinco minutos del encuentro, Javi Aragón anotó un lanzamiento de siete metros para establecer el empate, y un robo en defensa permitió a Alex Pazos culminar un rápido contragolpe para poner al Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife por primera vez por delante en el marcador. El partido acabó con un golpe franco con el tiempo cumplido que ejecutó Ezequiel Conde, no encontrando la portería de Saúl Rodríguez.

Triunfo por 23 a 24 del Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife en su visita al MMT Fest Gáldar Gran Canaria, sumando la segunda victoria en la Copa Gobierno de Canarias y poniéndose al frente de la clasificación. Una competición que se cierra el próximo sábado 12 de septiembre, con el duelo ante el Balonmano Ingenio en el Pabellón Municipal de Titerroy.