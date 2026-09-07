El Auria Bádminton Club estuvo presente en tres torneos nacionales, con la participación de 12 jugadores/as, donde Isaac Rincón ganó una doble medalla de plata

Doble medalla de plata para Isaac Rincón en el Máster N6 A Estrada / Lanzarote Deportiva

El equipo de competición del Auria Bádminton Club vivió un intenso fin de semana, desplazándose hasta Pontevedra, Navarra y Barcelona, con un total de 12 jugadores/as y participando en tres torneos nacionales. Los mejores resultados llegaron en el Máster N6 A Estrada, torneo en el que Isaac Rincón logró la medalla de plata en la categoría sub´11 masculina y se subió al segundo peldaño del podio junto a Aidara Domínguez en el dobles mixto.

Isaac Rincón se mostró muy seguro en la fase de grupos del Máster N6 A Estrada, logrando la victoria en los dos partidos disputados, al imponerse a Saúl González (15-10, 15-10) y a Xoan Trillo (15-6, 15-6). El jugador del Auria Bádminton Club se clasificó para los cuartos de final, ronda en la que venció a Miguel Iglesias (15-9, 15-13). En semifinales, ganó a Alejandro Iglesias (16-14, 15-10), y en la final cayó derrotado en tres sets ante Rafael Viera (12-15, 15-13, 7-15), jugador que partía como cabeza de serie número uno de la categoría sub´11 masculina.

Un gran balance

En el dobles mixto, Isaac Rincón formó pareja junto a Aidara Domínguez (TUI), logrando la victoria en la fase de grupos ante Lorenzo Chan – Carlota Chan (15-11, 15-8) y ante Xoan Trillo – Irene Poncela (15-6, 15-7), y caían derrotados ante Rafael Viera – Xiana Vaqueiro (11-15, 13-15). Durante las semifinales, ganaron a Jorge Guimarey – Lara Varela (7-15, 7-15, 9-15). Y en la gran final, volvieron a medirse a Rafael Viera – Xiana Vaqueiro (9-15, 13-15), cayendo derrotados para hacerse con la medalla de plata.

El Máster N6 A Estrada se desarrolló en las categorías sub´11 y absoluta, contando el Auria Bádminton Club con la participación de Isaac Rincón, Samuel Tarife y Alicia Martínez. Hasta Navarra se desplazaron Nerea Padrón, Vera García, Manuel Cabrera, Jorge Betancort y Álvaro Guadalupe para participar en el Máster N2-N3 Estella. Y a Barcelona viajaron David Rodríguez, Aitami Fernández, Patricia Vargas y Eduardo Curbelo para participar en el Máster N6 Granollers.

El intenso fin de semana de competición para el Auria Bádminton Club se cierra con dos medallas de plata de Isaac Rincón en el Máster N6 A Estrada, y sobre todo, con la nueva experiencia adquirida por los 12 jugadores/as del club que estuvieron compitiendo al máximo nivel en torneos nacionales, sumando puntos para el ránking nacional de sus respectivas categorías.