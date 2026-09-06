David Cruz y Claudia Mola se coronan en la prueba reina de la Tinajo Youtrail

La Tinajo Youtrail celebra su décima edición con cerca de 600 participantes, en una jornada marcada por el triunfo de David Cruz y Claudia Mola en la prueba reina
La décima edición de la Tinajo Youtrail ha sido un éxito con cerca de seiscientos participantes demostrando que la prueba sigue acaparando el interés de deportistas locales e internacionales y sigue creciendo, año tras año, ofreciendo deporte y naturaleza.
David Cruz (Carphial Teror Trail) se proclamaba vencedor de la modalidad reina de 33,5 km. con un tiempo de 2:44:40, seguido de David Recco (CD Hilera) tras marcar 3:02:00 y Rubén Rodríguez (CM El Jable) ocupando el tercer puesto del podio parando el crono en 3:05:50 y repitiendo lugar en el podio al igual que en la edición del año pasado. En la categoría femenina conseguía la victoria Claudia Mola de Runningproject parando el crono en 3:42:30, con Montserrat García del CD Trotadunas en segunda posición (3:47:18) y Donella Melis de CD Tridan en tercera plaza (4:17:19).
Los podios en las distancias cortas
En la modalidad de 14 km. Tanausú Cabrera del CM El Jable era el ganador (57:13), mejorando el segundo puesto del año pasado. En segunda plaza llegaba Raúl Santana de Naraka Runners (58:00), seguido de Alejandro Sosa (Lurbel Canarias) en tercera posición (1:00:06). En la categoría femenina se proclamaba vencedora nuevamente Anya Lamprecht del CD Latitud 29 con un tiempo de 1:08:40, con apenas un segundo más que el tiempo que le daba la victoria en la edición anterior. Marta Pueyo del CD Correayo Spaer Tenerife ocupaba la segunda posición (1:09:27) y Cris Molina de Todo por un sueño ocupaba la tercera plaza (1:14:55).
En la distancia de 8 km. repetía victoria Akorán Rodríguez de Olympus 21 Tenerife (34:33), seguido de Dani García de Cavelanz (37:01) y Nauzet García de Düsseldorf Athletics en el tercer cajón del podio (37:12). En categoría femenina ganaba Laura Mulcahy de Latitude con un tiempo de 45:07, en segunda posición Aurora García del San Isidro Rugby Club (45:43), cerrando el podio Yasmina García (48:05).
Tinajo celebra su Youtrail
Durante la jornada del viernes disfrutaban de la Tinajo Youtrail los senderistas y los chinijos. Mientras los aficionados al senderismo disfrutaron, nuevamente, de los espectaculares paisajes de Tinajo, los más pequeños de la casa tuvieron su momento repleto de sonrisas y colorido.
El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, quiere felicitar “un año más al concejal de Deportes, Vianney Rodríguez, por el éxito y la evolución de la Tinajo Youtrail. Mancha Blanca reunía este sábado uno de los mejores ambientes de trail de toda Canarias. Gracias también a todos los técnicos del ayuntamiento, voluntariado, fuerzas de seguridad y emergencias, así como a todas las personas que han formado parte de un fin de semana maravilloso repleto de deporte y buen ambiente que han llenado la Plaza de Los Dolores de deporte, color y alegría, como anticipo a una semana espectacular en la que vamos a disfrutar de unas grandísimas Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores”, concluye el alcalde.