La Tinajo Youtrail celebra su décima edición con cerca de 600 participantes, en una jornada marcada por el triunfo de David Cruz y Claudia Mola en la prueba reina

David Cruz y Claudia Mola se coronan en la prueba reina de la Tinajo Youtrail / Ayuntamiento Tinajo

La décima edición de la Tinajo Youtrail ha sido un éxito con cerca de seiscientos participantes demostrando que la prueba sigue acaparando el interés de deportistas locales e internacionales y sigue creciendo, año tras año, ofreciendo deporte y naturaleza.

David Cruz (Carphial Teror Trail) se proclamaba vencedor de la modalidad reina de 33,5 km. con un tiempo de 2:44:40, seguido de David Recco (CD Hilera) tras marcar 3:02:00 y Rubén Rodríguez (CM El Jable) ocupando el tercer puesto del podio parando el crono en 3:05:50 y repitiendo lugar en el podio al igual que en la edición del año pasado. En la categoría femenina conseguía la victoria Claudia Mola de Runningproject parando el crono en 3:42:30, con Montserrat García del CD Trotadunas en segunda posición (3:47:18) y Donella Melis de CD Tridan en tercera plaza (4:17:19).

Los podios en las distancias cortas

En la modalidad de 14 km. Tanausú Cabrera del CM El Jable era el ganador (57:13), mejorando el segundo puesto del año pasado. En segunda plaza llegaba Raúl Santana de Naraka Runners (58:00), seguido de Alejandro Sosa (Lurbel Canarias) en tercera posición (1:00:06). En la categoría femenina se proclamaba vencedora nuevamente Anya Lamprecht del CD Latitud 29 con un tiempo de 1:08:40, con apenas un segundo más que el tiempo que le daba la victoria en la edición anterior. Marta Pueyo del CD Correayo Spaer Tenerife ocupaba la segunda posición (1:09:27) y Cris Molina de Todo por un sueño ocupaba la tercera plaza (1:14:55).

En la distancia de 8 km. repetía victoria Akorán Rodríguez de Olympus 21 Tenerife (34:33), seguido de Dani García de Cavelanz (37:01) y Nauzet García de Düsseldorf Athletics en el tercer cajón del podio (37:12). En categoría femenina ganaba Laura Mulcahy de Latitude con un tiempo de 45:07, en segunda posición Aurora García del San Isidro Rugby Club (45:43), cerrando el podio Yasmina García (48:05).

Tinajo celebra su Youtrail

Durante la jornada del viernes disfrutaban de la Tinajo Youtrail los senderistas y los chinijos. Mientras los aficionados al senderismo disfrutaron, nuevamente, de los espectaculares paisajes de Tinajo, los más pequeños de la casa tuvieron su momento repleto de sonrisas y colorido.

El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, quiere felicitar “un año más al concejal de Deportes, Vianney Rodríguez, por el éxito y la evolución de la Tinajo Youtrail. Mancha Blanca reunía este sábado uno de los mejores ambientes de trail de toda Canarias. Gracias también a todos los técnicos del ayuntamiento, voluntariado, fuerzas de seguridad y emergencias, así como a todas las personas que han formado parte de un fin de semana maravilloso repleto de deporte y buen ambiente que han llenado la Plaza de Los Dolores de deporte, color y alegría, como anticipo a una semana espectacular en la que vamos a disfrutar de unas grandísimas Fiestas de Nuestra Señora de Los Dolores”, concluye el alcalde.