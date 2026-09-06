El barco del armador Ye Cabrera, Teguise Lanzarote Sailing Paradise, suma la cuarta victoria en la histórica regata oceánica

El Teguise Lanzarote Sailing Paradise ganador de la Regata Internacional Canarias Madeira / Lanzarote Deportiva

Se ha celebrado esta semana la vigésima cuarta edición de la Regata Internacional Canarias Madeira y contó con la participación de cuatro barcos en representación del Real Club Náutico de Arrecife. El Teguise Lanzarote Sailing Paradise, patroneado por Alejandro Morales fue el vencedor absoluto de la prueba que partió el pasado martes desde Santa Cruz de Tenerife y el barco del armador Ye Cabrera suma la cuarta victoria en la histórica regata oceánica.

Cuarta victoria del Teguise Sailing Paradise

Los barcos participantes salieron el pasado martes desde la bahía de Santa Cruz de Tenerife y pusieron rumbo a Madeira, teniendo por delante 262 millas náuticas. El Sorcery de Antonio “Toy” Hernández se puso al frente de la flota y fue el primer barco en completar el recorrido con un tiempo de 33 horas, 33 minutos y 57 segundos, batiendo en casi tres horas el récord en tiempo real que estaba en poder del Lola, barco del Real Club Náutico de Arrecife.

El Teguise Lanzarote Sailing Paradise cruzó la línea de meta en tercer lugar, empleando un tiempo de 40 horas, 35 minutos y 32 segundos en completar las 262 millas náuticas. Una vez aplicado el coeficiente de tiempo compensado, el barco patroneado por Alejandro Morales se proclamó vencedor de la XXIV Regata Internacional Canarias Madeira y la embarcación del armador Ye Cabrera suma su cuarta victoria en esta histórica regata.

En la clase ORC 0-2 la victoria correspondió al Teguise Lanzarote Sailing Paradise y en la tercera posición se clasificó el Sorcery. El Manitu de Pedro J. Rodríguez se hizo con el segundo puesto de la clasificación, en la clase ORC 3. Y el Sorondongo IV de Miguel Ángel Matallana se vio obligado a retirarse y regresar al puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Rumbo al Campeonato de España

El Teguise Lanzarote Sailing Paradise está completando una gran temporada, y la victoria en la Regata Internacional Canarias Madeira se suma al Campeonato de Canarias de la clase cruceros conquistado hace unas semanas. El barco del Real Club Náutico de Arrecife representará a Canarias en el Campeonato de España de Cruceros que se va a celebrar del 13 al 16 de octubre en Calpe, Alicante.

El presidente del Real Club Náutico de Arrecife, Julio Romero, y la Junta Directiva, desean felicitar a todos los regatistas del Teguise Lanzarote Sailing Paradise por el nuevo éxito cosechado en la Regata Internacional Canarias Madeira. Una felicitación que también trasladan a los componentes del Sorcery por completar en primer lugar en tiempo real la prueba y batir el récord en casi tres horas.