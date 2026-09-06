El Balonmano Gáldar Gran Canaria dominó durante buena parte del encuentro, pero el Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife reaccionó tras el paso por vestuarios para remontar por 23-24

El Balonmano Gáldar Gran Canaria cae ante el Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife en un partido igualado / Balonmano Gáldar

El MMT FEST Balonmano Gáldar Gran Canaria no pudo prolongar su buen inicio en la Copa de Canarias y cayó este sábado ante el Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife por 23-24 en el Pabellón de La Montaña.

El conjunto dirigido por Aday Sánchez firmó una sólida primera parte, imponiendo su ritmo y mostrando un buen nivel tanto en ataque como en defensa. El dominio galdense se reflejó en el marcador, alcanzando el descanso con una ventaja de cuatro goles (14-10).

Tras el paso por vestuarios, el encuentro cambió de dinámica. El Balonmano Lanzarote salió con mayor intensidad y comenzó a recortar distancias, aprovechando los errores de lanzamiento y las pérdidas de balón del conjunto local. A ello se sumó un menor nivel defensivo del equipo galdense en determinados tramos del segundo acto, lo que permitió al conjunto visitante meterse de lleno en el partido.

Pese a los intentos del MMT FEST Balonmano Gáldar Gran Canaria por recuperar el control, el Lanzarote culminó su remontada en los minutos finales y terminó llevándose la victoria por la mínima (23-24).

La derrota supone un nuevo aprendizaje para el conjunto galdense dentro de una Copa de Canarias que está sirviendo para aumentar progresivamente el ritmo competitivo y afianzar los conceptos trabajados durante la pretemporada.

El MMT FEST Balonmano Gáldar Gran Canaria disputará el próximo sábado su último encuentro de preparación ante el Balonmano Tacoronte en Tenerife, cerrando así su participación en la Copa de Canarias antes del inicio de la competición liguera.