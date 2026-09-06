El fuerte viento en la bahía de Arrecife impidió la navegación de los barquillos por lo que se aplazó la cuarta regata

Aplazada la cuarta regata de la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros / Lanzarote Deportiva

En la mañana del domingo estaba prevista la celebración de la cuarta regata de la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros, pero los regatistas tendrán que esperar a una mejor ocasión para navegar en las aguas de la bahía de Arrecife. Las previsiones meteorológicas finalmente se cumplieron, y el fuerte viento impidió la celebración de una jornada clave para definir la clasificación del campeonato insular.

En la reunión de patrones celebrada en las instalaciones del Centro Insular de Deportes Náuticos, el Comité de Regata informó de las duras condiciones que se estaban registrando a primera hora de la mañana. Se abría un período de espera en tierra, izando la bandera de aplazamiento y midiendo el viento en el campo de regata.

El viento soplaba con una intensidad constante de 22 nudos y con rachas que alcanzaron los 27 nudos, superándose los límites que establece la clase. Finalmente, el Comité de Regata tomaba la decisión de aplazar la cuarta regata de la temporada de la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros y se buscará una nueva fecha para su recuperación.

La competición se reanuda el próximo 20 de septiembre con la celebración de la quinta y sexta regata de la temporada, y que en esta ocasión se desarrollará en la costa de Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé.