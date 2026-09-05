El Playa Blanca domina de manera solvente la competición, tras vencer en las dos regatas del pasado domingo

La Liga Insular de Barquillos de 5 Metros afronta la cuarta regata / Lanzarote Deportiva

La Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros vive este fin de semana su tercera jornada de la temporada, con la celebración de la cuarta regata de la competición en la mañana del domingo. Los 17 barquillos inscritos están citados a una nueva jornada de navegación en las inmediaciones de la bahía de Arrecife, convirtiéndose el Centro Insular de Deportes Náuticos, en Marina Colón, en el punto neurálgico. A la conclusión de la regata, los barquillos podrán descartar su peor resultado hasta el momento, circunstancia que puede hacer variar la clasificación.

La semana previa ha estado marcada por la resolución de la protesta presentada por el Romerito al final de la segunda jornada, en la que reclamó que no se encontraba en fuera de línea en la salida de la segunda regata. Finalmente, el Juez de Protesta desestimó la reclamación presentada por el barquillo patroneado por David Martín, manteniendo el OCS en la clasificación.

El Playa Blanca, patroneado por Orlando Umpiérrez en la primera jornada y Cristian Sánchez en la segunda, lidera la clasificación de la Liga Insular de Barquillos de 5 Metros, con doce puntos de ventaja sobre el Tritón y trece sobre el Graciplus. A la finalización de la regata, los barquillos podrán descartar su peor resultado hasta el momento, circunstancia que hará variar mucho la clasificación provisional.

Domingo de vela

Al igual que el pasado fin de semana, se esperan unas condiciones duras de viento en la bahía de Arrecife en la mañana del domingo. Las previsiones apuntan que el viento soplará de dirección norte y con una intensidad de 14 nudos, con rachas que pueden alcanzar los 21 nudos.

La cuarta regata de la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote está prevista para el domingo, siendo la señal de salida a las 11:00 horas. Una prueba que una vez más se podrá seguir en directo a través del facebook de la Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote.