Derrota del CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife por 19 a 21 ante el Lanzarote Puerto del Carmen en el Torneo San Ginés

El CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife cae derrotado ante el Lanzarote Puerto del Carmen / Lanzarote Deportiva

El tercer encuentro del Torneo San Ginés de Balonmano Femenino enfrentó en el mediodía del domingo al CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife ante el Lanzarote Puerto del Carmen, duelo que se repetirá durante la fase regular de la División de Honor Oro Femenina. Los dos equipos demostraron que se encuentran en plena fase de compenetración, sumando ritmo de partido y acoplándose de cara al comienzo de la competición. El Lanzarote Puerto del Carmen se apuntó la victoria por 19 a 21 y se llevó el título de campeón del Torneo San Ginés.

Igualdad hasta el descanso

Los primeros minutos del encuentro estuvieron marcados por la igualdad, con pérdidas habituales de la etapa de preparación en la que se encuentran los dos equipos. Mornesa Tenda desde la línea de los siete metros adelantó al CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife y Beatriz Masseu con dos lanzamientos exteriores puso por delante el Lanzarote Puerto del Carmen (1-2).

Antes del ecuador de la primera mitad, el Lanzarote Puerto del Carmen adquirió una ventaja de dos goles. Mónica Cabrera anotó y Beatriz Masseu lo hizo a puerta vacía, aprovechando un robo en defensa y que el rival había vaciado portería por una exclusión (4-6).

Las visitantes mantuvieron la ventaja de dos goles hasta el descanso. El CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife tenía problemas para finalizar las jugadas de ataque y muchas de las acciones fueron frenadas por una Made Cortez muy acertada bajo palos. Con el resultado de 10 a 12 se llegó al final de los primeros treinta minutos de encuentro.

Triunfo del Lanzarote Ciudad de Arrecife en San Ginés

El Lanzarote Puerto del Carmen aumentó la ventaja hasta los cuatro goles en el inicio de la segunda mitad y Carlos Britos tenía que solicitar un tiempo muerto (13-17). Una diferencia que llegó a ser de cinco goles a favor de las tiñoseras antes del ecuador del segundo tiempo (14-19).

El CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife aumentó su intensidad defensiva, dejando al Lanzarote Puerto del Carmen más de diez minutos sin perforar la portería defendida por Dana Calero. Fue el momento elegido por Made Cortez para convertirse en la protagonista del partido, deteniendo la guardameta del Puerto del Carmen tres lanzamientos seguidos de siete metros. Además, las locales estrellaron hasta dos contragolpes en la madera de la portería.

A falta de cinco minutos para el final del partido, Agustina López puso al CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife un gol abajo, manteniendo la emoción del encuentro. Amaia Barrachina rompió la sequía goleadora del Lanzarote Puerto del Carmen y acabó sentenciando el partido a favor de las tiñoseras.

Triunfo por 19 a 21 del Lanzarote Puerto del Carmen ante el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife, triunfo que le permite conquistar el título de campeón del Torneo San Ginés de Balonmano Femenino. Un fin de semana en el que los dos representantes lanzaroteños de la División de Honor Oro Femenina han disputando los primeros encuentros de preparación de la pretemporada.