La gran final de la Supercopa de España 2026, enfrentará al Rocasa Gran Canaria y al Súper Amara Bera Bera a partir de las 17.15 horas

El Rocasa Gran Canaria afronta este sábado en Vigo la final por el título de Supercopa de España, un partido contra Súper Amara Bera Bera al que todavía llega en construcción, pero con «la ilusión» de adornar el inicio del proyecto con un nuevo trofeo de campeonas.

Imagen archivo RTVC.

Para el entrenador del Rocasa de Gran Canaria, Dejan Ojeda, la clave está en mentalizarse en que es una batalla por un título, más allá de que sea el primer duelo oficial de la temporada, aunque sí son conscientes «del punto en el que nos encontramos».

«A pesar de quizás no estar al cien por cien cohesionados como si podríamos estar a final de temporada, sabemos la ilusión, el hambre y la ambición que tienen estas chicas por querer regalarle a su gente la posibilidad de comenzar ganando un título«, ha reflexionado en declaraciones a EFE.

Declaraciones del entrenador

El entrenador grancanario ha apelado a suplir la falta de cohesión con «hambre y ambición» de comenzar el año con un título, pero con «los pies en la tierra» para no sacar conclusiones precipitadas y «continuar las buenas sensaciones».

Sobre el trabajo de la pretemporada, Ojeda ha asegurado que a nivel físico están donde querían, mientras que en el apartado táctico y de juego ha afirmado que «es cuestión de tiempo de que se sigan solidificando las piezas y las herramientas«, aunque ha asegurado que cuentan con «unos argumentos bastante eficaces y bastante evidentes«.

Preparador teldende

Conscientes de la presión que cargan en esta temporada, el preparador teldense ha abogado por «llevar el peso positivo» de ser las vigentes campeonas de la Liga Guerreras Iberdrola: «No tenemos las mismas jugadoras que teníamos cuando conquistamos el título, pero la esencia de las chicas creo que está. Así se lo han impregnado al resto las chicas que siguen«.

La pivote del Rocasa Gran Canaria Irene Botella ha relatado a EFE que aterrizan en Vigo con «muchas ganas e ilusión» de afrontar la Supercopa de España, con el objetivo de «divertirnos y aportar nuestro granito de arena» para construir el camino hacia el título.

La alicantina ha avisado de que Bera Bera es un equipo que «no se anda con tonterías», por lo que ha recordado que será esencial «controlar los pequeños fallos» que se reproducen en el principio de temporada.

«Todavía estamos en el proceso de adaptación y queda mucha temporada por delante para conocernos entre nosotras y desarrollar los sistemas, pero estamos contentas y con mucha paciencia. Tenemos un buen grupo, y eso marca la diferencia en los equipos y resultados», ha profundizado.

Situación del Bera Bera

El Super Amara Bera Bera tratará de adjudicarse en Vigo este sábado su quinta Supercopa consecutiva ante el campeón de liga, el Rocasa canario, que llega con más dudas que las donostiarras.

El equipo vasco, con el cambio de entrenador de Imanol Álvarez por Jon Begiristain, ha tenido un mes largo de preparación notable en el que únicamente ha perdido un partido ante el campeón de la Liga Europea, el Dijon francés.

Las donostiarras se han adjudicado todas las ediciones de este trofeo desde 2022, entre ellas las tres siguientes en las que compitieron contra rivales portuguesas antes de retomar el formato tradicional entre los dos mejores equipos españoles.

Super Amara

El Super Amara Bera Bera afronta esta Supercopa con bajas importantes porque tiene lesionadas a la internacional española Esther Somaza y a la argentina Elke Karsten, dos titulares de la primera línea cuyas ausencias se notarán en las rotaciones y por otro lado ha incoporado a cinco jugadoras que estarán en la capital gallega.

El técnico Jon Begiristain declaró sobre este primer título oficial de la temporada que su equipo va a ir a «ganar la Supercopa sea quien sea el contrario” y considera que Rocasa “ha configurado una buena plantilla y con su entrenador Dejan Ojeda seguro que han trabajado muy bien”.

¿Dónde ver el partido?

La gran final de la Supercopa de España 2026, que enfrentará al Rocasa Gran Canaria y al Súper Amara Bera Bera, se disputará este sábado, 5 de septiembre, a partir de las 17:15 horas en el IFEVI de Vigo y se podrá seguir: