Desde las 18:30 horas, una manifestación recorre las calles de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen y reivindicar cambios en el decreto de vivienda

Una multitudinaria manifestación recorre esta tarde el centro de Madrid convocada por el Sindicato de Inquilinas para protestar por el desahucio de Maricarmen, la anciana que tuvo que abandonar su vivienda de alquiler tras 70 años en la misma, una situación de la que culpan al Gobierno, a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid.

Vista de la manifestación de apoyo a Maricarmen, la anciana desahuciada el pasado miércoles en el distrito de Retiro, convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, en la que pretende «señalar a los responsables» del desahucio de esta mujer de 87 años de la vivienda en que residía desde hace 70 años, este sábado en Madrid. EFE/ Javier Lizón

Bajo el lema «Ni una Maricarmen más», los manifestantes se han concentrado a las 18:30 horas (hora peninsular) en la madrileña Puerta del Sol, donde está la sede de la Comunidad de Madrid, y desde allí se desplazarán a Cibeles, donde está el Ayuntamiento, y posteriormente, hasta la Carrera de San Jerónimo, donde se ubica el Congreso de los Diputados.

Manifestación este sábado en Madrid. EFE/ Javier Lizón

Con esta marcha, los organizadores quieren exigir al Gobierno que incluya en el decreto de vivienda que podría aprobar el próximo martes la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tengan que indemnizar al arrendatario.