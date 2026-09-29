El presidente canario, Fernando Clavijo, cuestiona el decreto de vivienda por su tramitación en 48 horas y pide al Estado que defienda los fondos específicos para las RUP en Europa

El presidente canario, Fernando Clavijo, cuestiona el decreto de vivienda por su tramitación en 48 horas. RTVC

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha cuestionado este martes el Real Decreto ley de Vivienda que prevé aprobar el Consejo de Ministros y ha señalado que “un asunto tan importante no se puede resolver con un decreto ley en 48 horas”.

Durante su visita a Dublín, ha explicado que el Gobierno de España remitió este lunes a Coalición Canaria un borrador cuyo contenido desconoce si es definitivo.

Entre las propuestas planteadas por Canarias figuran diferenciar entre pequeños, medianos y grandes propietarios y establecer que el silencio administrativo sea positivo cuando transcurran seis meses sin que un ayuntamiento conceda una licencia para construir una vivienda.

Defiende que la vivienda requiere “grandes acuerdos”

Clavijo ha defendido que la responsabilidad no recaiga únicamente sobre los propietarios y ha reclamado un acuerdo amplio en materia de vivienda. El Gobierno central prevé aprobar este martes el decreto, aunque el contenido de la norma continuaba abierto a cambios este lunes.

En este contexto, el presidente canario ha defendido que la vivienda requiere “grandes acuerdos” y ha cuestionado que se tramite mediante una norma que, a su juicio, puede quedar condicionada por cambios de Gobierno.

Clavijo reclama acuerdos sobre vivienda y más participación de Canarias en Europa. RTVC

Clavijo también se ha referido a la situación de las regiones ultraperiféricas (RUP) durante su viaje a Irlanda y ha reclamado al Ejecutivo de España que cuente con Canarias en las negociaciones del próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea.

La nueva estrategia europea precisa de una financiación específica

Entre las prioridades del Archipiélago ha situado la continuidad de los fondos específicos para las RUP, el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), la política agraria y los fondos de cohesión.

Clavijo ha advertido de que la nueva estrategia europea para las RUP podría quedarse en “buenas palabras” si no cuenta con una financiación específica y ha reclamado conocer la posición que mantiene España en la negociación.

El presidente canario se encuentra en Dublín para mantener contactos institucionales con representantes irlandeses, en un momento en el que Irlanda ejerce la presidencia del Consejo de la UE y se negocia el presupuesto europeo para el periodo 2028-2034. La agenda incluye también cuestiones relacionadas con la vivienda y la posibilidad de limitar la compra de segundas residencias por parte de no residentes en Canarias.