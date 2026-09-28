El Consejo de Ministros prevé aprobar un real decreto ley «ambicioso y transversal» que incluya una amplia batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Ministerio de Vivienda subraya que el Gobierno está trabajando con los grupos parlamentarios para aprobar este martes en el Consejo de Ministros un real decreto ley «ambicioso y transversal» que incluya una amplia batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda en diez ámbitos.

Tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo más de 70 años en una vivienda en el madrileño barrio de El Retiro con un contrato de renta antigua, y la protesta creciente en la calle, con cientos de acampados en La Puerta del Sol, el Ejecutivo de Pedro Sánchez propone:

1. Protección ante los desahucios. «Para que no haya una sola Maricarmen más», subrayan.

2. Prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre ya que defienden que las viviendas son para vivir.

3. Estabilización de los contratos de alquiler para proteger a las personas que viven en comunidades en las que no se aplica la Ley de Vivienda frente a subidas «abusivas», así como al conjunto de la población frente a las renovaciones.

4. Regulación del alquiler de temporada con el objetivo de acabar con el fraude en los contratos de corta duración.

5. Poner un IVA a los pisos turísticos para que tributen como lo que son, un negocio, y para frenar su proliferación.

Vista de los carteles reivindicativos este lunes en la acampada en la madrileña Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda. Imagen EFE

Bonificaciones fiscales

6. Bonificaciones fiscales para las personas inquilinas con las que el Ejecutivo quiere rebajar el esfuerzo económico «de manera inmediata».

7. Bonificaciones fiscales para quienes bajen el precio del alquiler, a fin de incentivar que bajen las rentas de los alquileres.

8. Ayudas a la compra de la primera vivienda. Una medida dirigida a ayudar a las personas que quieren adquirir una vivienda pero no tienen ahorros previos.

9. Blindaje del parque estatal de vivienda. «Para que nunca más una vivienda pagada con el dinero de todos acabe en manos de especuladores», apuntan desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez.

10. Bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente porque entienden que la regulación se tiene que acompañar con la ampliación del parque de vivienda asequible.

Desde Vivienda subrayan que la concreción de estos puntos sigue en negociación y que el Gobierno «está afanándose» en construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que responda al «clamor social» y mejore el acceso a la vivienda de la ciudadanía.

Sumar dice que el acuerdo sobre el texto sigue muy lejos

Sin embargo, Sumar, el socio de coalición del PSOE en el Gobierno, advierte de que el acuerdo sobre el texto sigue «muy lejos» y que no van a validar un texto «que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía».

Sumar defendía que el decreto de vivienda, que inicialmente se quería aprobar en julio pero se retrasó por falta de apoyos, tenía que ir a este próximo Consejo de Ministros «sí o sí» y que no se contemplaba otra opción.

Incluso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado a movilizarse contra el Ejecutivo del que forma parte.

Junts pide «abandonar las trincheras»

El portavoz y vicepresidente de Junts, Josep Rius, ha pedido encontrar el «mínimo común denominador» con el decreto de vivienda del Gobierno y ha asegurado que desde su partido negocian «con base» en sus propias propuestas.

«Todos estamos de acuerdo con que no debe haber más casos como el de Maricarmen», ha dicho en rueda de prensa este lunes desde la sede del partido, sobre el caso de la anciana de 87 años que llevaba viviendo más de 70 en un piso del madrileño distrito del Retiro con una renta antigua.

El vicepresidente de Junts ha pedido al resto de fuerzas políticas abandonar la «trinchera» y ha recordado que, desde abril, su partido ha ido registrando en la Cámara Baja distintas propuestas para un nuevo decreto de vivienda.

El día 3 de septiembre Junts volvió a entregar «en mano» una propuesta en ese sentido, ha señalado.

Sánchez pide poner el foco en el acceso a la vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes poner el foco en la «accesibilidad» a la vivienda y «privilegiar» su uso residencial frente al turístico, al tiempo que ha sostenido que se debe aumentar la «oferta asequible».

En su intervención en el acto de presentación del informe Vidas Futuras, en el Disseny Hub Barcelona, Sánchez se ha pronunciado así cuando el Gobierno trabaja con los grupos parlamentarios para aprobar este mismo martes en el Consejo de Ministros un real decreto ley que incluya una amplia batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda.

«Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna», ha dicho el jefe del Ejecutivo tras recordar que la actual ley de vivienda estatal ya habilita «palancas» que pueden ser utilizadas por las comunidades, lo que dijo que sí hace el Govern catalán pero no otros ejecutivos autonómicos.

Informa: Redacción Informativos RTVC

PP critica los ocho años del Gobierno de Sánchez en materia de vivienda

Sobre el problema de la vivienda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a los ministros de Pedro Sánchez de estar «estrujándose los sesos» buscando culpables y señalándose unos a otros cuando el origen de esta crisis -ha dicho- está en ochos años en los que se han ido sucediendo las promesas que «se ha llevado el viento», mientras caía el poder adquisitivo de los inquilinos y subían los impuestos.

Ocho años, ha proseguido, en los que se ha «ahogado» la oferta, se ha «castigado» al propietario y se ha «protegido a los okupas» y tras los cuales ahora se quiere arreglar la situación «improvisando con dos o tres medidas» que no resuelven el problema.

«Han tenido ocho años y han fracasado», ha añadido, para reclamar su «oportunidad» de arreglar esta situación de «emergencia habitacional» con una batería de medidas entre las que ha incluido una «revolución fiscal» con la rebaja de varios impuestos, apoyo a las personas vulnerables y la construcción de un millón de viviendas, así como una nueva ley del suelo.

El líder del PP ha acusado además a Sánchez de «crujir» a impuestos a los españoles. En este sentido, se ha preguntado dónde está el dinero recaudado y le ha aconsejado que se ahorre el esfuerzo de «abanderar ninguna causa perdida», la «propaganda» y que «no se atrevan a agitar el miedo, porque nada da más miedo que cuatro años más» con ellos en el Gobierno.

Podemos dice que las medidas son «un parche»

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha advertido que las medidas que el Gobierno planea para el decreto sobre la vivienda «son un parche» y son «insuficientes».

Fernández ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha señalado que «esas medidas que hemos conocido esta mañana -no de forma directa- son un parche, son del todo insuficientes, no acabarían con la especulación, no pondrían fin al problema de la vivienda y no impedirían el negocio con la vivienda».

Protestas en Sol

Unas seiscientas personas han amanecido este lunes acampadas en la madrileña Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda, tras pasar un noche sin incidentes y sin la anunciada lluvia.

En previsión del cambio de tiempo, los acampados cubrieron anoche con lonas las alrededor de 350 tiendas de campaña instaladas en el centro de la plaza, donde han pasado su segunda noche, algunos al raso.

«Es durete, pero es que esto crece. Cada minuto, cada hora que pasa somos más tiendas, más personas, más ganas, más ilusión, más expectativas y más fuerzas para conseguir todo lo que nos propongamos», ha destacado a EFE Gonzalo Álvarez, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de la acampada.

Los protestantes se han organizado por turnos para que haya presencia continua en la Puerta del Sol y se mantenga la reivindicación.