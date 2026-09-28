El delegado del Gobierno en Ceuta pide su relevo en el cargo

Según fuentes de la Delegación del Gobierno, se trata de una decisión «humana y personal después de muchas semanas de inmenso trabajo»

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Imagen EFE

El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha pedido al Ejecutivo ser relevado del cargo, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma. Según estas fuentes, se trata de una decisión «humana y personal después de muchas semanas de inmenso trabajo».

La crisis producida a finales de julio así como las posteriores acusaciones, sobre todo por parte del Gobierno ceutí, de que no alertó sobre lo que se podía prever han marcado la última etapa de Pérez Triano al frente del ente gubernativo.

La principal polémica se produjo con motivo de una conversación con su jefe de Gabinete, Gonzalo Sanz, en relación a un mensaje del CNI sobre una alerta por la situación de la frontera. Pérez Triano argumentó que desconocía este mensaje lo que posteriormente provocó la dimisión del puesto de Gonzalo Sanz, quien mantenía que lo había trasladado al delegado del Gobierno.

Pérez aseguró que desconocía los mensajes sobre la situación de la frontera

El propio Pérez Triano compareció públicamente para dejar claro que desconocía estos mensajes y que lo único que trasladó a Madrid es que la presión migratoria estaba aumentando de forma considerable en el perímetro fronterizo, sobre todo las entradas a nado, y dijo que el día antes de la entrada masiva habían accedido a la ciudad 500 migrantes por este método.

El actual delegado del Gobierno era secretario general del PSOE de Ceuta y tomó posesión del cargo en el mes de febrero de este mismo año sustituyendo a Cristina Pérez.

Miguel Ángel Pérez (Ceuta, 1983) es maestro de Educación Primaria, Infantil y Educación Física, graduado en Pedagogía y funcionario del Cuerpo de Maestros desde 2014.

Fue profesor para extranjeros de Cruz Roja en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y entre los años 2019 y 2021 dirigió la Oficina Única de Extranjería de Ceuta.

La Delegación del Gobierno ha anunciado que el todavía delegado del Gobierno realizará una declaración institucional este mediodía donde no admitirá preguntas.