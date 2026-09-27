El operativo en Ceuta busca retirar a los migrantes instalados en los alrededores de la planta desaladora por el riesgo para esta infraestructura

La Policía despliega más de 300 agentes para desalojar asentamientos junto a una desaladora en Ceuta. EFE

La Policía Nacional ha desplegado desde primeras horas de este domingo un operativo especial en Ceuta para desalojar los asentamientos de migrantes situados en los alrededores de la planta desaladora de la ciudad.

La actuación se desarrolla en el entorno de la playa del Trampolín, donde se han levantado distintas estructuras junto a esta infraestructura.

En el dispositivo participan más de 300 efectivos de la Policía Nacional, según han informado fuentes policiales a EFE.

Inmediaciones de la Fábrica del Guano

El objetivo es retirar los asentamientos de las inmediaciones de la planta y evitar posibles riesgos para el funcionamiento y la seguridad de esta instalación.

Una vez se desaloje la zona, los migrantes se trasladarán a las inmediaciones de la Fábrica del Guano, también situada en este entorno pero a mayor distancia de la planta desaladora.

La operación se desarrolla desde primera hora de la mañana y afecta a los asentamientos establecidos junto a la infraestructura.