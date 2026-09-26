El Ministerio Público considera que España no puede juzgar los hechos porque ocurrieron en aguas internacionales y reclama ampliar la competencia de los tribunales con una reforma legal

La Fiscalía pide una reforma legal tras quedar en libertad tres acusados de violación en un cayuco. EFE

La Fiscalía de Canarias ha solicitado a las Cortes Generales una reforma legal que permita perseguir determinados delitos cometidos en pateras o cayucos con destino a España aunque tengan lugar en aguas internacionales.

La petición llega después de que tres hombres acusados de violar a una mujer durante una travesía desde Marruecos a Lanzarote hayan quedado en libertad por falta de jurisdicción española.

Los tres sospechosos, dos ciudadanos malienses y uno burkinés de entre 21 y 30 años, fueron rescatados el 16 de septiembre al nordeste de Lanzarote y habían ingresado inicialmente en prisión provisional.

La legislación actual no permite perseguir este tipo de delitos

La víctima denunció las agresiones y otro pasajero de la embarcación corroboró los hechos como testigo. Sin embargo, la Policía determinó que los hechos ocurrieron en aguas internacionales, a unos 131 kilómetros de Canarias, en una embarcación sin bandera y con todos los implicados de nacionalidad extranjera y sin residencia en España.

La Fiscalía considera que la legislación actual no permite a España perseguir este tipo de delitos en esas circunstancias y ha advertido de un vacío legal.

Tras la crisis de los cayucos de 2006, una reforma aprobada en 2007 permitió juzgar en España a los patrones de embarcaciones dirigidas hacia sus costas por delitos cometidos en aguas internacionales, pero esa competencia no se extiende a otros delitos como las agresiones sexuales. El Ministerio Público propone ahora ampliar esa regulación para incluir este tipo de hechos.