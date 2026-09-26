El Ministerio Público considera que España no puede juzgar los hechos porque ocurrieron en aguas internacionales y reclama ampliar la competencia de los tribunales con una reforma legal
La Fiscalía de Canarias ha solicitado a las Cortes Generales una reforma legal que permita perseguir determinados delitos cometidos en pateras o cayucos con destino a España aunque tengan lugar en aguas internacionales.
La petición llega después de que tres hombres acusados de violar a una mujer durante una travesía desde Marruecos a Lanzarote hayan quedado en libertad por falta de jurisdicción española.
Los tres sospechosos, dos ciudadanos malienses y uno burkinés de entre 21 y 30 años, fueron rescatados el 16 de septiembre al nordeste de Lanzarote y habían ingresado inicialmente en prisión provisional.
La legislación actual no permite perseguir este tipo de delitos
La víctima denunció las agresiones y otro pasajero de la embarcación corroboró los hechos como testigo. Sin embargo, la Policía determinó que los hechos ocurrieron en aguas internacionales, a unos 131 kilómetros de Canarias, en una embarcación sin bandera y con todos los implicados de nacionalidad extranjera y sin residencia en España.
La Fiscalía considera que la legislación actual no permite a España perseguir este tipo de delitos en esas circunstancias y ha advertido de un vacío legal.
Tras la crisis de los cayucos de 2006, una reforma aprobada en 2007 permitió juzgar en España a los patrones de embarcaciones dirigidas hacia sus costas por delitos cometidos en aguas internacionales, pero esa competencia no se extiende a otros delitos como las agresiones sexuales. El Ministerio Público propone ahora ampliar esa regulación para incluir este tipo de hechos.