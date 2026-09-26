Salvamento Marítimo interceptó la neumática, ocupada por 38 hombres y tres mujeres, durante la noche de este viernes en Lanzarote

Rescatadas 41 personas a 115 kilómetros de Lanzarote en una neumática. Europa Press

Salvamento Marítimo ha rescatado a 41 peronas de origen subsahariano que viajaban en una neumática a unas 84 millas náuticas, alrededor de 115 kilómetros, al noreste de Lanzarote. La embarcación fue localizada a última hora de la noche de este viernes.

Tras recibir el aviso sobre la presencia de una embarcación irregular, el Centro de Coordinación de Salvamento de Las Palmas activó la Guardamar Urania para acudir a la zona.

Llegó pasadas las 22:00 horas

El recurso marítimo llegó pasadas las 22:00 horas y procedió al rescate de los 41 ocupantes.

La Guardamar Urania puso rumbo posteriormente al Muelle de Arrecife, donde los migrantes desembarcaron alrededor de las 02:30 horas de este sábado.

Una vez en tierra, el 112 Canarias ha explicado que los migrantes fueron asistidos por el dispositivo sanitario habitual en estos casos. Cruz Roja y Servicio de Urgencias Canario (SUC), sin que fuera necesario ningún traslado a centros hospitalarios.