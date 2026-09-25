Se recupera la cuarta regata y se disputa la séptima prueba de la temporada de la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros

Nueva doble jornada de regatas en la Liga Insular de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros / Lanzarote Deportiva

Continúa la Liga Insular de Lanzarote de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros, con un nuevo fin de semana de navegación, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan en la mañana del domingo en la bahía de Arrecife. Una jornada en la que se recuperará la cuarta regata suspendida hace unas semanas debido al fuerte viento y en la que se desarrollará la séptima prueba como estaba inicialmente recogido en el calendario oficial de la competición organizada por la Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote.

El Playa Blanca, con el regreso de Virginia Morales a la caña, dio el pasado fin de semana un golpe sobre la mesa, venciendo en la primera regata y cruzando en segunda posición la línea de meta en la segunda prueba. El barquillo del sur de Lanzarote aventaja en diez puntos al Jameos del Agua, patroneado por Alfredo Morales, tras ganar la segunda regata del pasado domingo. Y a once puntos del liderato se sitúa el Romerito de David Martín.

El viento, protagonista

La Liga Insular de Lanzarote de Barquillos de Vela Latina de 5 Metros entra en su recta final y no solo están en juego las primeras posiciones de la clasificación. Los trece primeros clasificados obtendrán plaza para disputar el Campeonato de Canarias de Barquillos de Vela Latina Canaria que se celebra a finales del mes de octubre durante dos fines de semana en Fuerteventura. El Haría de Omar Ramón cierra en estos momentos la lista de trece barquillos clasificados.

En la jornada del domingo se espera una mañana de poco viento en la bahía de Arrecife y que puede poner en peligro la celebración de las dos regatas programadas. Las previsiones apuntan que el viento soplará de dirección norte con una intensidad de 4 nudos y rachas que pueden alcanzar los 7 nudos. Además, la intensidad del viento irá menguando a medida que avance la jornada.

El Centro Insular de Deportes Náuticos, en Marina Colón, volverá a ser en la mañana del domingo el punto neurálgico de la vela latina y la primera prueba del día está programada a partir de las 11:00 horas. Las dos regatas se podrán seguir en directo a través de la página de Facebook de la Federación Insular de Barquillos de Vela Latina de Lanzarote.