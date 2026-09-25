El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife busca su segunda victoria de la temporada en la Primera Nacional Masculina ante el Calvo Xiria

El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife se estrena como local ante el Calvo Xiria / Lanzarote Deportiva

Este fin de semana, el Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife afronta su primer partido como local de la temporada, jugando en el Pabellón Municipal de Titerroy y donde espera contar con el respaldo de la afición desde la grada. El San José Obrer llega a la segunda jornada después de sumar la victoria en el derbi ante el Ciudad de Tacoronte Wscan, con el objetivo de hacerse fuerte en casa y sumar los dos puntos que están en juego ante el Calvo Xiria.

El pivote del Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife, Abián Martín, comenta que “llegamos muy motivados después de la victoria de la primera jornada” y explica que “el resultado no refleja el partido que jugamos”. “Nos pusimos nueve goles arriba y luego comenzamos a bajar, pero fue una victoria clara y un partido muy serio”, añade el canterano y de la necesidad de mantener la intensidad durante los sesenta minutos de juego.

El Calvo Xiria será el rival del Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife en la segunda jornada de la Primera Nacional Masculina. El conjunto gallego también llega al encuentro tras sumar la victoria en la jornada inaugural, venciendo por un ajustado 26 a 24 al MMT Fest Gáldar Gran Canaria, añadiendo a su casillero los primeros dos puntos.

Sobre el rival, Abián Martín destaca que “es un equipo que compagina jugadores veteranos y gente muy joven, llevan muchos años jugando juntos” y considera que David Pichel es uno de sus jugadores más peligrosos. “Sabemos que Pichel se va a jugar todos los balones importantes”, apunta el pivote y pone en aviso a sus compañeros de un jugador rival que en la primera jornada fue el autor de 9 goles.