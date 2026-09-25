El CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife se enfrenta en la tarde del sábado al Caja Rural Aula Valladolid

El CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife visita en la primera jornada al gran favorito / Lanzarote Deportiva

Este fin de semana, el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife afronta el inicio de la competición en la División de Honor Oro Femenina y lo hace visitando a uno de los grandes favoritos de la categoría. El San José Obrero se encuentra en pleno proceso de construcción del equipo tras incorporar a doce nuevas jugadoras y se enfrenta a un Caja Rural Aula Valladolid que mantiene el bloque de la plantilla de la Liga Guerreras Iberdrola. Un exigente arranque de temporada para el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife.

El entrenador del CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife, Carlos Britos, señala que “tuvimos una buena pretemporada” y asegura que el equipo se encuentra “con muchas ganas de comenzar a competir”. Además, apunta que “nos va a costar un poco encontrar la dinámica de juego al tener doce jugadoras nuevas”, por lo que el equipo se encuentra todavía en plena fase de construcción.

El conjunto de Titerroy ha sufrido una profunda remodelación esta temporada, con la incorporación de doce nuevas jugadoras a la plantilla. “Cuando llegan tantas jugadoras es muy difícil, acoplarlas a todas no es fácil, pero la predisposición de las jugadoras ha sido espectacular y trabajando al máximo”, explica el responsable técnico.

Un rival exigente

El CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife tendrá un duro rival en la jornada inaugural de la División de Honor Oro Femenina, visitando la cancha del Caja Rural Aula Valladolid. El conjunto vallisoletano, recién descendido de la Liga Guerreras Iberdrola al igual que el San José Obrero, es uno de los grandes favoritos a lograr el ascenso y así lo ha demostrado a lo largo de la pretemporada.

Sobre el rival, Carlos Britos señala que “han renovado muchas jugadoras de la plantilla de Iberdrola” y apunta que “han tenido una buena pretemporada a nivel de juego y resultados, pero nosotras iremos a hacer nuestro partido y competir”. Y para el técnico la clave estará en “controlar las transiciones, perder pocos balones para no darle posibilidades de salir rápidas al ataque”.

El encuentro entre el Caja Rural Aula Valladolid y el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife se disputa el sábado a las 19:00 horas (18:00 horario insular) en el Pabellón Huerta de Rey. Ignacio Rubio Díaz y Sergio Fernández – Montes Medina, son los colegiados designados para el partido de la primera jornada de la División de Honor Oro Femenina.