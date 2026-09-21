El Balonmano Lanzarote Ciudad se impuso por 28 a 30 en la visita al Ciudad de Tacoronte Wscan

Trabajado triunfo del Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife ante el Ciudad de Tacoronte / Lanzarote Deportiva

Se alzó el telón este fin de semana en la Primera Nacional Masculina, teniendo el Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife el primer derbi de la temporada, visitando en el mediodía del domingo al Ciudad de Tacoronte Wscan Lecomar 13 de Mayo. El partido estuvo marcado por la igualdad en la primera mitad y fue en la segunda parte cuando el San José Obrero comenzó a abrir la brecha en el marcador para acabar ganando por un ajustado 28 a 30.

Comenzó bien el partido para los intereses del Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife, anotando Abián Martín y Acoidán Martín los dos primeros goles para poner el 0 a 2 en el marcador. El Ciudad de Tacoronte demostró desde el inicio que no iba a poner las cosas fáciles a su rival, y le dio la vuelta al resultado para entrar el partido en una fase de intercambio de goles.

Superado el ecuador del primer tiempo, los goles de Pedro Noda, Acoidán Martín y Alex Pazos, permitieron a los visitantes lograr una ventaja de tres goles (8-11), teniendo que solicitar el técnico del Ciudad de Tacoronte Wscan el primer tiempo muerto. Tras las indicaciones desde el banquillo, los tinerfeños reaccionaron con un parcial de 4 a 0, y al descanso se llegó con el empate a 14.

Dos puntos para el Lanzarote

El Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife inició la segunda parte con mayor intensidad. Los goles de Aday González, Carlos Robles y Acoidán Martín pusieron el 16 a 19 en el electrónico, teniendo que solicitar el técnico del Ciudad de Tacoronte Wscan un nuevo tiempo muerto. Llegaron los mejores minutos de los lanzaroteños, logrando un parcial de 1 a 6 tras el tiempo muerto y aumentando la diferencia hasta los ocho tantos en el ecuador de la segunda parte (17-25).

El Ciudad de Tacoronte Wscan agotó sus tres tiempos muertos y no se dio por vencido. Poco a poco fue reduciendo la diferencia y llegó a ponerse dos goles abajo en la recta final del encuentro, teniendo que parar Juanmi Pérez el partido. A falta de un minuto, Javi Aragón anotó para cerrar el partido.

Triunfo por 28 a 30 del Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife ante el Ciudad de Tacoronte Wscan Lecomar 13 de Mayo, sumando los primeros dos puntos de la temporada. En la segunda jornada, el San José Obrero recibe al Calvo Xiria, partido que se juega el sábado a las 20:30 horas en el Pabellón Municipal de Titerroy.