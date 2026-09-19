El Balonmano Gáldar Gran Canaria viaja este sábado a Galicia para afrontar la primera jornada del Grupo A de Primera Nacional ante el Calvo Xiria

El Balonmano Gáldar Gran Canaria se estrena en liga con una exigente visita al Calvo Xiria / Balonmano Gáldar

El MMT FEST Balonmano Gáldar Gran Canaria inicia este sábado, 19 de septiembre, su andadura en la competición regular con un exigente desplazamiento a Galicia. El conjunto dirigido por Aday Sánchez se medirá al Calvo Xiria a partir de las 20:00 horas (19:00 hora canaria) en el Pabellón Vila de Noia, en Carballo, A Coruña, en el que será el primer compromiso liguero de la temporada.

El conjunto gallego afronta esta nueva campaña después de finalizar en cuarta posición la pasada temporada. El Calvo Xiria mantiene buena parte de su potencial ofensivo, con jugadores como Hugo Rodríguez ‘Chimpo’ o David Pichel, que continuarán una temporada más defendiendo los colores del equipo. Los locales destacan especialmente por su capacidad para hacerse fuertes en su pista, donde buscan imponer un ritmo elevado y aprovechar su efectividad y rapidez en las transiciones.

Por su parte, el MMT FEST Balonmano Gáldar Gran Canaria llega al estreno liguero después de completar una intensa preparación, en la que ha acumulado minutos y experiencia competitiva ante diferentes rivales. El conjunto galdense afronta el desplazamiento a Galicia consciente de la exigencia del primer compromiso oficial y con el objetivo de trasladar al partido el trabajo realizado durante las últimas semanas.

Arranca la temporada

Los de Aday Sánchez tendrán como principales consignas madurar las posesiones en ataque y mantener la concentración en defensa, evitando errores que puedan penalizar al equipo durante el encuentro. Ante un rival que puede aprovechar rápidamente cualquier pérdida o imprecisión, el cuadro galdense deberá mantener el control del juego y competir durante los sesenta minutos.

Con este encuentro, el MMT FEST Balonmano Gáldar Gran Canaria dará el pistoletazo de salida a una nueva temporada en el Grupo A de Primera Nacional, con el objetivo de comenzar la competición ofreciendo una buena imagen en su primera salida del curso.