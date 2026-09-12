El Balonmano Gáldar Gran Canaria visita este sábado al Balonmano Tacoronte en el Pabellón Municipal de Tacoronte, en su último encuentro preparatorio antes de viajar a Galicia

El Balonmano Gáldar Gran Canaria afronta ante el Balonmano Tacoronte su último test antes del inicio liguero / Balonmano Gáldar

El MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria se desplaza este sábado a Tenerife para disputar su último encuentro preparatorio antes del comienzo de la temporada regular. El conjunto dirigido por Aday Sánchez se medirá al Balonmano Tacoronte a partir de las 18:15 horas en el Pabellón Municipal de Tacoronte, en una última prueba que permitirá al equipo galdense ultimar su puesta a punto antes del estreno liguero.

El conjunto galdense llega a este compromiso después de caer por la mínima el pasado fin de semana frente al Balonmano Lanzarote Ciudad de Arrecife, en un encuentro marcado por la igualdad y que se decidió en los últimos compases. El resultado refleja la exigencia de un duelo muy ajustado que permitió al MMT Fest continuar acumulando minutos y experiencia competitiva durante esta fase de preparación.

Por su parte, el Balonmano Tacoronte afronta también este último test tras conseguir una victoria ajustada a domicilio frente al Balonmano Ingenio, imponiéndose por un solo gol. El conjunto tinerfeño buscará cerrar su preparación con otro resultado positivo ante su afición.

Para el MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria, el encuentro supondrá la última oportunidad de realizar pruebas y ajustar diferentes aspectos del juego antes de afrontar el inicio de la competición oficial. Los de Aday Sánchez buscarán terminar la pretemporada con buenas sensaciones, recuperar el ritmo competitivo y llegar preparados al exigente comienzo de la Primera Nacional.

Tras este encuentro, el conjunto galdense pondrá definitivamente el foco en la competición liguera. El MMT Fest Balonmano Gáldar Gran Canaria viajará a Galicia para afrontar el próximo sábado su primera jornada de liga, en la que se medirá al Calvo Xiria a domicilio.