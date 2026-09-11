El Rocasa Gran Canaria visita este sábado al Zonzamas Plus Car Lanzarote con la clara intención de estrenar su casillero de victorias en la Liga Guerreras Iberdrola

El Rocasa Gran Canaria visita al Zonzamas Plus Car Lanzarote en el primer derbi canario de la temporada / Rocasa Gran Canaria

El pabellón Municipal de San Bartolomé será el escenario, este sábado 12 de septiembre, de un duelo con marcado carácter regional entre el Zonzamas Plus Car Lanzarote y el Rocasa Gran Canaria, dos equipos que se conocen a la perfección y que buscarán estrenar su casillero de puntos después de haber comenzado la competición con derrota.

El vigente campeón liguero encara una nueva cita con el desafío de recuperar sensaciones y sumar los primeros dos puntos del campeonato y lo hace desplazando a 14 jugadoras a Lanzarote: la única novedad destacable es la ausencia de Alison Peña, mietras que repite en la lista la central brasileña Mavi, que continúa avanzando en su regreso a la competición después de la lesión que la mantuvo apartada de las pistas.

La internacional brasileña ya pudo disfrutar de minutos en el estreno liguero ante el Elche y el derbi canario representa una nueva oportunidad para continuar acumulando minutos, recuperar ritmo competitivo y seguir ganando confianza después de su periodo de inactividad. Por su parte, la extremo zurda Fernanda Lima volverá a causar baja por molestias físicas, por lo que se perderá también la segunda jornada consecutiva de la Liga Guerreras Iberdrola.

Así, el máximo responsable técnico del Rocasa, Dejan Ojeda, subrayó la importancia del duelo insular: “Es un partido importante, a pesar de que estamos empezando la competición. La clave es sumar puntos y victorias para comenzar a tener una dinámica positiva, coger confianza y no perder el foco en un camino que será difícil y largo”, explicó, al tiempo que adelantó que “será un derbi intenso en el que los dos equipos necesitamos sumar. Intentaremos quedarnos con lo bueno que hicimos en los dos partidos de pretemporada contra el Zonzamas, somos conscientes de lo que nos jugamos, las jugadoras están tranquilas y sabemos que estamos ante una buena oportunidad de reencontrarnos con el triunfo”.

Un derbi con precedentes muy recientes

Grancanarias y lanzaroteñas se medirán con el conocimiento mutuo que proporcionan los dos partidos que ya disputaron durante la pretemporada. El primer precedente tuvo lugar en el Torneo Internacional Servatur Costa de Mogán, donde ambos equipos se enfrentaron en la segunda jornada.

En aquella ocasión, el equipo grancanario se impuso con claridad por 30-19, en un partido que sirvió a ambos conjuntos para continuar afinando su preparación de cara al inicio de la competición oficial.

Poco después, ambas escuadras volvieron a verse las caras, esta vez en Lanzarote, y en un contexto de mayor exigencia: el partido de ida de la final de la Copa Gobierno de Canarias, que acabó con tablas en el marcador (24-24).

El primer derbi canario de la temporada se presenta, por tanto, como una oportunidad para que el Rocasa abra su casillero de victorias y el primer paso en su reacción liguera.

Primer derbi de la temporada

El equipo dirigido por Sergio Hernández no pudo comenzar con victoria el campeonato. El Zonzamas cayó por 22-19 ante el Elda Prestigio en su debut a domicilio, en un partido en el que las conejeras tuvieron opciones hasta los compases finales.

“El partido contra el Rocasa es un partido especial, sin duda, por ser un derbi canario y el primer partido ante nuestra afición. Es importante dar buena imagen, contamos con todas las jugadoras disponibles y sabemos que todavía estamos en fase de construcción y en pleno rodaje, pero queremos mantener la buena linea y llegar cuanto antes a nuestro mejor momento”, declaró el entrenador ciudarealeño.

La jugadora cubana Gleinys Reyes, ex del Rocasa, fue su principal referencia ofensiva, con nada menos que diez goles, mientras que Marilia Correia aportó cuatro tantos.

El partido, perteneciente a la 2ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola, entre el Zonzamas Plus Car Lanzarote y el Rocasa Gran Canaria se disputará en el pabellón municipal de San Bartolomé a las 18:00 horas del sábado, 12 de septiembre, con el arbitraje de Nicolás Ramón López y Daniel Carcelés Paredes.