El Puerto del Carmen llegó a dominar por cuatro goles, pero el CICAR Lanzarote reaccionó tras el descanso y logró igualar el encuentro a 26 tantos

El CICAR Lanzarote y el Puerto del Carmen empatan en una final de máxima igualdad / Lanzarote Deportiva

El Pabellón Municipal de Titerroy acogió en la noche del sábado el segundo encuentro de la Copa Gobierno de Canarias de División de Honor Oro Femenina, con el enfrentamiento entre el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife y el Lanzarote Puerto del Carmen. Las tiñoseras llegaban al choque de vuelta con la ventaja de un gol (25-24) y en la vuelta llegaron a disponer de una renta de cuatro tantos. El CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife mejoró en la segunda mitad, teniendo opciones para conquistar el título y acabó empatando a 26 goles.

El Puerto del Carmen manda al descanso

El Lanzarote Puerto del Carmen mostró más intensidad en su juego en los primeros minutos del encuentro, con una defensa que no permitía los ataques de las locales y un ataque bastante eficiente. Una pérdida de balón fue aprovechada por Amaia Barrachina para montar un rápido contragolpe y aumentar la renta hasta los tres goles (5-8). Carlos Britos solicitó su primer tiempo muerto.

Tras las indicaciones desde el banquillo, Uxia Fernández desde el extremo y Agustina López, volvieron a meter al CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife en el partido. Las locales volvieron a las andadas en los minutos finales de la primera parte, y un robo de balón permitió a Beatriz Masseu poner el 10 a 14 con el que se llegó al final de los primeros treinta minutos de encuentro.

Igualdad hasta el final

La segunda parte del encuentro se inició con un parcial de 2 a 0 a favor de las locales, pero rápidamente las visitantes reaccionaron para volver a disponer de una renta de cuatro goles. A diferencia de la primera mitad, la defensa del CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife se mostró más intensa en la segunda parte y la portería, con Dana Calero bajo palos, comenzó a aportar.

Llegaron los mejores momentos del CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife sobre la cancha de juego, logrando un parcial de 6 a 0 y que puso al equipo local con dos goles de ventaja (18-16). Beatriz Masseu fue la encargada de cortar la dinámica del rival y seguidamente, llegaron los goles de Brenda Torres y nuevamente Beatriz Masseu para devolverle la ventaja a las tiñoseras (18-19).

Los minutos finales del encuentro estuvieron marcados por la igualdad. El Lanzarote Puerto del Carmen anotaba para ponerse por delante y el CICAR Lanzarote Ciudad de Arrecife respondía para poner la igualada, y así fue como se llegó al final del encuentro con el empate a 26 goles en el marcador.