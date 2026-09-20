La Travesía a Nado “El Río” celebra su 30ª edición con Natalia Sasu y Herminio Fernández como ganadores y un emotivo homenaje a las personas y entidades que han contribuido a su historia

Natalia Sasu y Herminio Fernández, ganadores de la 30ª edición de la Travesía a Nado “El Río” / Cabildo de Lanzarote

El Servicio Insular de Deportes del Cabildo de Lanzarote celebró, en la jornada de este sábado, la trigésima edición de la Travesía a Nado “El Río”, que une la playa de Bajo Risco en el municipio de Haría con la playa de Caleta de Sebo, en La Graciosa.

Los ganadores de esta edición fueron Natalia Sasu y Herminio Fernández, seguidos en el podio por María Wood y Lily Gopar en la modalidad femenina; Álvaro Cabrera y Diego Vázquez en la masculina.

Una prueba consolidada

El consejero de Actividad Física y Deportes, Juan Monzón, estuvo acompañado durante la salida y en la entrega de premios por el consejero insular Domingo Cejas; el presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, Francisco J. Aparicio; y los ediles del Ayuntamiento de Teguise, Andoni Machín y Myriam Jorge.

“Ha sido una jornada increíble, cargada de emoción por ser la trigésima de una de las travesías más importantes del calendario regional e incluso nacional”, aseguró Monzón, quien además puso en valor y felicitó a los trabajadores del Servicio Insular de Deportes, a los efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias y a su consejero Francisco J. Aparicio, voluntarios y miembros de Emerlan por “haber trabajado de forma conjunta para hacer posible esta edición una vez más”.

En este sentido, Monzón hizo especial hincapié en la novedad principal de esta edición: la Travesía China. “Los más pequeños de Lanzarote y La Graciosa han podido disfrutar de cómo se vive la Travesía “El Río”, y es fundamental que los pequeños lo conozcan para que cuando crezcan también sean partícipes de este evento”, aclaró Monzón, y adelantó que la edición XXXI será el 9 de octubre de 2027.

Galardones especiales

Durante la ceremonia, la corporación insular otorgó distinciones especiales a las entidades promotoras que sentaron las bases de la competición que cumple ya 30 años.

En este sentido, se reconoció al Real Club Victoria como la primera entidad organizadora de la travesía en septiembre de 1993, así como a Francisco Bello García, director de la prueba desde 1993 hasta 2018, cuyo galardón fue recogido a título póstumo por su hijo.

Asimismo, se destacó la labor de Margarona Páez Guadalupe, exalcaldesa pedánea de La Graciosa, por su entrega y facilidades prestadas en los inicios del evento.

El marco institucional contó también con el reconocimiento explícito al Ayuntamiento de Teguise por su respaldo ininterrumpido durante las 30 ediciones del evento, así como a diversos trabajadores y representantes municipales que colaboraron estrechamente con la organización desde sus comienzos. Entre ellos se distinguió a la exconcejala Alicia María Páez Guadalupe, al agente de la Policía Municipal Simeón Fernando Páez Betancort, y a los técnicos de Vías y Obras Pedro Manuel Páez Betancort, José Simeón Páez Páez y Siquem Rodríguez García de Albéniz.

Se premió también a la empresa familiar Líneas Romero por su implicación directa desde la primera edición en la logística y embarque de nadadores hacia la playa del Risco, así como a la Cofradía de Pescadores de La Graciosa y a la Parroquia Virgen del Mar por su permanente apoyo a los deportistas.

Homenaje a los colaboradores

En el ámbito privado, se reconoció la apuesta continuada de Ahembo (antigua Embotelladora de Canarias) y se entregó una distinción a título póstumo a Armando Montero Villalba, la cual fue recogida por su hijo.

En el apartado de logística marina, seguridad y emergencias, la institución insular aplaudió la labor fundamental desarrollada por Puertos Canarios y por Juan Pedro Hernández Batista, oficial de puerto de Caleta de Sebo. De igual modo, se galardonó la cooperación de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, la Capitanía Marítima de Las Palmas, la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, las distintas especialidades de la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Haría, el Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote y la ONG Emerlan por el amplio despliegue preventivo garantizado en el mar.

También fue distinguido el Club Marlines, fundamental en el apoyo con los kayak durante el recorrido, y al 802 escuadrón del ala del ejército del aire y del espacio.

El acto de entrega de conmemoraciones concluyó con una ovación especial dedicada a todos los deportistas que han dado vida a la prueba a lo largo de su historia, personalizada en la figura del nadador Ricardo Armas Orihuela, quien a sus 89 años volvió a cruzar a nado el brazo de mar entre ambas islas, encarnando los valores de superación y el espíritu de la Travesía a Nado ‘El Río’.