La iniciativa anima a la población a revisar pertenencias en desuso y en buen estado, como una bicicleta, un portátil o una mochila escolar para cooperar con Gambia

El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha activado este viernes la campaña humanitaria ‘Lanzarote con Gambia 2026’, organizada por la asociación STAR-UP CORAZÓN SOLIDARIO, una iniciativa que busca abrir un canal directo de cooperación internacional con familias de Gambia.

Imagen archivo RTVC.

La iniciativa anima a la población a revisar pertenencias en desuso y en buen estado, como una bicicleta, un portátil o una mochila escolar, para mejorar la vida de niños y jóvenes, según ha informado la institución insular en una nota.

Solidaridad de la ciudadanía

Bajo el lema ‘Lo que para ti ya no es útil, para ellos puede cambiarlo todo’, la iniciativa apela a la solidaridad de la ciudadanía conejera y graciosera para recolectar una amplia variedad de materiales y enseres que serán destinados a impulsar el desarrollo comunitario en Gambia.

La recogida estará abierta desde este viernes y hasta el próximo 7 de octubre, en horario de 09:00 a 20:00 horas en el punto habilitado en la Comunidad Terapéutica Zonzamas (Carretera Tahíche – San Bartolomé, junto a la Granja Experimental del Cabildo).

Donación de bicicletas

Entre los suministros solicitados destacan la donación de bicicletas para facilitar la movilidad, material escolar, equipos informáticos en funcionamiento, ropa, enseres, aparatos deportivos, suministros de costura y herramientas o material de construcción y protección.