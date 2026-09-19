La programación popular se completará con diferentes actuaciones musicales, actividades familiares y deportivas, entre ellas la tradicional luchada en honor a La Virgen de la Peña

Este sábado 19 de septiembre ha tenido lugar uno de los actos principales de las fiestas, con el traslado de la imagen de la Virgen hasta la plaza y la celebración de la solemne Eucaristía, presidida por el Obispo de la Diócesis de Canarias. La jornada ha contado también con propuestas vinculadas a la gastronomía, el folclore y el encuentro entre generaciones.

Informa. RTVC.

Imagen archivo RTVC.

Vecinos, vecinas y personas llegadas de todos los rincones de Fuerteventura asistieron a la solemne eucaristía, presidida por el Obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, y concelebrada por párrocos de todos los municipios de Fuerteventura. Tras la eucaristía, la Virgen de La Peña regresó en procesión al santuario, acompañada por numerosos fieles.

Informa. RTVC.

Estuvieron presentes la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, el alcalde de Betancuria, Enrique Cerdeña, el consejero de Cultura, Rayco León, y otros consejeros de la Corporación insular, alcaldes y concejales de los diferentes municipios, así como representantes del Gobierno de Canarias, la Administración General del Estado, Parlamento canario y Senado. Participaron, además de autoridades eclesiásticas y militares.

Acto religioso

A la finalización del acto religioso le siguió la degustación del puchero tradicional, amenizada por la actuación del grupo de música popular Tabajoste. Con esta actividad, las Fiestas de La Peña rinden homenaje a uno de los elementos más representativos y que no pueden faltar en las fiestas populares majoreras. Una iniciativa que se consolida con un público que, desde el primer minuto, hizo cola este sábado para degustar este plato característico de la identidad majorera.

La programación de la tarde del sábado incluye, asimismo, encuentro con los centros de mayores de Fuerteventura con la Orquesta Jacomar y la Partida de Bola Canaria en honor a la Virgen, un evento consolidado que organiza la Federación Insular de Bola Canaria y Petanca.

Presencia de la música

La música es también protagonista de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora de La Peña con el Encuentro de Solistas a partir de las 19.30 horas, con la participación de Patricia Muñoz, Iván Quintana, Mariví Cabo, Ciro Corujo, Esteban Ramírez y Marey Martín, en una tarde dedicada a una de las expresiones musicales más arraigadas de Canarias y al encuentro de voces de diferentes islas.

Televisión Canaria ofreció la emisión en directo de la Misa Solemne en honor a la Virgen de la Peña. El encuentro litúrgico contó con la narración y los comentarios desde el set de RTVC con Tomás Galván y el profesor de Religión en el CEIP Puerto del Rosario, Gadifer Saavedra.

La programación popular se completará con diferentes actuaciones musicales, actividades familiares y deportivas, entre ellas la tradicional luchada en honor a la Virgen, que tendrá lugar el domingo 20 de septiembre.

Galería de imágenes

Momento precio a la celebración de la misa. Imagen de Jacobo González. Momento precio a la celebración de la misa. Imagen de Jacobo González.

La Virgen de La Peña sale de su santuario. Imagen de Jacobo González. La Virgen de La Peña sale de su santuario. Imagen de Jacobo González.

Comienzo de la eucaristía en honor a la Virgen de La Peña. Imagen de Jacobo González Comienzo de la eucaristía en honor a la Virgen de La Peña. Imagen de Jacobo González

Eucaristía en honor a la Virgen de La Peña. Imagen de Jacobo González.

Imagen cedida por el Cabildo de Fuerteventura. Imagen cedida por el Cabildo de Fuerteventura.