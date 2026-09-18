Ciclistas de dentro y fuera de la Isla se disputan el podio de la XIII Electrón Fuertebike el próximo 26 de septiembre

La MTB toma el terreno de Fuerteventura con la XIII Electrón Fuertebike / Ayuntamiento La Oliva

Hay caminos que se recorren, hay otros que se conquistan. El Ayuntamiento de La Oliva, a través de la Concejalía de Deportes, que lidera Gleiber Carreño, presenta la XIII Electrón Fuertebike, la batalla sobre ruedas en un escenario inigualable como lo es la Isla de Fuerteventura. Alrededor de 700 ciclistas competirán en la carrera de MTB el próximo sábado, 26 de septiembre, con el objetivo de hacerse con el podío de este desafío extremo.

Una aventura deportiva organizada por Columbus Eventos junto con el Consistorio municipal y el Cabildo Insular de Fuerteventura, que atraviesa paisajes salvajes, caminos volcánicos y senderos únicos, donde fuerza, resistencia y determinación se unen para escribir una nueva historia. Además, este encuentro mantiene como permiso clave la conciencia ambiental, en la que el cuidado del entorno se convierte en un requisito indispensable para disfrutar de la competición.

Fuerteventura sobre ruedas

El alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, manifiesta: “La Fuertebike ya es una cita obligatoria en nuestro calendario deportivo, capaz de atraer no solo a atletas de las Islas, sino también a ciclistas de fuera que escogen Fuerteventura para disfrutar de nuestro entorno natural, nuestro deporte y nuestro municipio.”

Por su parte, la concejala de Deportes, Gleiber Carreño, explica: “La XIII Electrón Fuertebike es nuestra prueba de MTB por excelencia no solo a nivel insular, sino también a nivel autonómico que nos permite disfrutar y descubrir muchos de los rincones de nuestro municipio de una forma única. Una apuesta clara, desde la Concejalía de Deportes, por la única prueba de MTB de La Oliva.”

Además, el concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, declara: “Un año más, l binomio Turismo y Medio Ambiente se encuentran presentes en una competición deportiva de la trascendencia de la Electrón Fuertebike, demostrando que el deporte, el turismo y el cuidado del entorno son claves en la promoción de nuestro municipio.”

Fuertebike se consolida

A su vez, el consejero de Deportes del Cabildo de Fuerteventura, Luiso González, señala :”La carrera Fuertebike se ha convertido en uno de los eventos deportivos más esperados para los amantes de la Mountain bike en Fuerteventura. Desde el Cabildo Insular apoyamos esta prueba, que está integrada en el programa de ayuda al deporte insular, por muchas razones, pero principalmente por la experiencia positiva que nos trasladan los que cada año participan fruto de la excelente organización por parte del club deportivo Columbus, y sobre todo, porque es una prueba configurada para dar cabida al mayor número de deportistas, generando el menor impacto posible sobre el medio ambiente y los preciosos espacios naturales por los que transcurre.”

El consejero delegado de Gesprotur, Ignacio Solana, destacó que “Fuertebike alcanza su decimotercera edición plenamente consolidada como una prueba de referencia en el calendario deportivo de Fuerteventura que además genera importantes beneficios para la isla, pues el pasado año logró un impacto económico superior a los 250.000 euros”.