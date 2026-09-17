Lionell Sánchez recorre siete islas Canarias, de Lanzarote a La Palma, en ocho días, con 800 kilómetros para recaudar fondos destinados a instalar bicicletas estáticas en los hospitales de Gran Canaria

Cuando Lionell Sánchez llegue el viernes a Gran Canaria llevará ya dos islas a su espalda. El miércoles comenzó en Lanzarote, continuando el jueves por Fuerteventura en un viaje que durante ocho días lo llevará a recorrer Canarias en bicicleta. El 18 de septiembre, GRAN GUANCHE desembarca en Gran Canaria. La salida está prevista a las 8:30 horas desde el Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria, y la llegada, ocho horas después, a las 16:30 horas en el muelle de Agaete. Se espera que el último tramo, a la entrada del municipio, se sume en bici una niña, también superviviente de Leucemia y diferentes ciclistas que se unirán a Lionell en los últimos kilómetros.

El reto solidario GRAN GUANCHE llegará a Gran Canaria con 86 kilómetros y 2.200 metros de desnivel

Un fin solidario

Entre ambos puntos hay 86 kilómetros y 2.200 metros de desnivel positivo. La cifra explica bien la naturaleza de la etapa. Frente a los 133 kilómetros que Sánchez tendrá que cubrir el día anterior en Fuerteventura, Gran Canaria comprimirá buena parte de su dificultad en el desnivel, con un trazado que abandona la capital, se interna en la isla y termina buscando de nuevo el Atlántico por el noroeste. No habrá mucho margen para administrar el cansancio. La etapa grancanaria será la tercera consecutiva desde que Sánchez iniciara este miércoles el reto en Lanzarote y formará parte de un itinerario de cerca de 800 kilómetros y más de 10.000 metros de desnivel positivo que continuará hasta La Palma el próximo 23 de septiembre.

En GRAN GUANCHE la bicicleta sirve para avanzar, pero también para contar una historia. El desafío consiste en enlazar siete islas en ocho días y convertir cada kilómetro en una forma de recaudar fondos y de hablar de leucemia, donación de médula ósea y actividad física durante los ingresos hospitalarios.

El reto solidario GRAN GUANCHE llegará a Gran Canaria con 86 kilómetros y 2.200 metros de desnivel

Volver a Gran Canaria

Gran Canaria ocupa además un lugar particular dentro de este recorrido. Aquí pasó Lionell Sánchez algunos de los meses que terminarían dando origen al reto. En noviembre de 2022 fue diagnosticado de leucemia mieloide aguda y durante el tratamiento tuvo que someterse a dos trasplantes en Gran Canaria, además de atravesar largos periodos de aislamiento hospitalario. Fue dentro de una habitación, y no en una carretera, donde la bicicleta comenzó a tener otro significado. Una vieja bicicleta estática le permitió continuar moviéndose durante el ingreso, mantenerse activo dentro de las posibilidades que permitía el tratamiento y conservar algo de la rutina que existía fuera del hospital. De aquella experiencia nació, años después, la idea de GRAN GUANCHE.

El objetivo de la campaña es recaudar fondos para adquirir bicicletas estáticas destinadas a los pacientes con leucemia de las unidades hematológicas de Canarias, de manera que puedan contar con recursos para realizar actividad física durante periodos de hospitalización prolongados. La iniciativa quiere aprovechar además su paso por todo el Archipiélago para reforzar otro mensaje estrechamente relacionado con la propia historia de Sánchez: la importancia de la donación de sangre y de médula ósea.

De un puerto a otro por el interior de la isla

La jornada del viernes comenzará junto al mar y terminará también junto al mar, aunque entre ambos puntos habrá que ganarse cada metro. Desde el Puerto de La Luz, Sánchez pondrá rumbo al interior de Gran Canaria antes de dirigirse hacia el noroeste y alcanzar Agaete, donde está prevista la llegada al muelle a las 16:30 horas. Serán 86 kilómetros frente a los 133 del día anterior, pero la carretera sumará 2.200 metros de ascenso, convirtiendo la orografía en la principal medida de la etapa.

Para entonces habrán pasado apenas 48 horas desde la primera pedalada en Lanzarote. Tres islas, tres perfiles completamente distintos y todavía buena parte del mapa por delante. Ese contraste forma también parte del reto. Uno de los varios objetivos es conseguir enlazar territorios separados por el mar y asumir las condiciones de cada uno sin detener el reloj del desafío. Tras Gran Canaria llegará el momento de embarcar de nuevo y continuar una ruta que no terminará hasta alcanzar La Palma el 23 de septiembre. La recaudación permanece abierta a través de Migranodearena.org, sin una cantidad mínima para participar. Además del objetivo final, esta iniciativa también se encarga de difundir por toda Canarias la importancia de la donación de sangre y médula ósea, aprovechando la ruta por el archipiélago para acercar este mensaje a la ciudadanía.

Este reto cuenta con el respaldo de la Fundación Canaria Alejandro Da Silva contra la Leucemia, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias y la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia, junto a las administraciones locales implicadas en el recorrido. A su vez, en la logística y desarrollo del proyecto participan entidades como Fred. Olsen Express, Toyota Canarias, Bikila Canarias y Nduranz.