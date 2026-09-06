La actuación de Los Sabandeños, prevista desde hace meses, busca reforzar los vínculos entre Canarias y Ceuta a través de la música, la cultura y el folclore

Afinar las voces y los instrumentos era solo una parte de la preparación de Los Sabandeños. La otra consistía en encontrar el tono adecuado para un concierto marcado inevitablemente por la situación que atraviesa Ceuta.

La agrupación canaria ha llegado a la ciudad con la intención de transmitir alegría y acompañar a sus vecinos en un momento de incertidumbre, en una actuación que estaba programada desde hace meses y cuyo contexto nadie podía prever.

Los músicos han destacado la cercanía que existe entre Canarias y Ceuta y han asegurado que su presencia pretende ser también una forma de echar una mano a la ciudadanía.

Los Sabandeños llegan a Ceuta para acompañar a la ciudad en un momento de incertidumbre. RTVC

La música ayuda a sobrellevar los problemas

A través de su música, su cultura y su folclore, buscan reforzar unos vínculos que, según han señalado, se remontan a muchos años atrás y que van más allá de la celebración de este concierto.

Además, el objetivo es ofrecer una actuación entrañable que llegue al público y permita disfrutar durante unas horas.

Los artistas también han recordado la importancia de extremar las precauciones y cuidar los detalles para que el encuentro se desarrolle de la mejor manera posible. Porque, aunque la música no puede resolver los problemas, sí puede ayudar a sobrellevarlos.