Más de 500 ceutíes, entre familias y estudiantes, se concentran en el centro de la ciudad y piden una vuelta al colegio segura para los niños ante la situación migratoria

Cientos de ceutíes se han concentrado este domingo en la céntrica Plaza de los Reyes para reclamar a las administraciones que garanticen los derechos, la protección y el bienestar de los niños de la ciudad.

La movilización, organizada por el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla y difundida también a través de las redes sociales, ha reunido a más de 500 personas, principalmente familias con menores y estudiantes.

Los manifestantes han denunciado que los niños se han visto privados durante el último mes de numerosas actividades debido a la presión migratoria generada tras la entrada irregular de miles de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio.

Cientos de ceutíes salen a la calle para reclamar que se garanticen los derechos de los niños. EFE

Reclaman llevar 39 días pidiendo ayuda

Durante la protesta se pudieron leer mensajes como “Necesito ser niño en mi ciudad” o “Nos robaron el agosto”, además de proclamas en las que se reclamaba una mayor protección de la infancia y se aseguraba que Ceuta “no es un CETI”.

Al finalizar la concentración, los convocantes han leído un manifiesto en el que han señalado que los menores “no han provocado esta crisis” ni tienen responsabilidad sobre su gestión, pero sí están sufriendo sus consecuencias.

También han reclamado medidas para garantizar una vuelta al colegio “segura” y han denunciado que llevan 39 días pidiendo ayuda. Tras la lectura, los participantes han decidido continuar la protesta en dirección a la frontera del Tarajal, que separa Ceuta de Marruecos.