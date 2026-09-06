Ceuta presentó 23 proyectos por 22 millones de euros en ayudas para reparar infraestructuras afectadas por emergencias, financiados al 50 % por el Estado

El Gobierno acelera los trámites para que Ceuta reciba 11 millones en ayudas financieras. EFE

El Gobierno trabaja para aprobar una resolución que permita adelantar a Ceuta 11 millones de euros en ayudas financieras para la recuperación de infraestructuras afectadas por emergencias.

El Ministerio de Política Territorial busca agilizar la tramitación para que la ciudad autónoma pueda recibir los fondos de forma “inminente”, sin tener que esperar a la resolución definitiva del conjunto de territorios beneficiarios.

Ceuta presentó 23 proyectos por un importe total de 22 millones de euros, de los que el Gobierno financiará la mitad.

Nuevas obras e infraestructuras

Las actuaciones incluyen obras en edificios y equipamientos públicos, playas, centros educativos, instalaciones deportivas, redes de agua, taludes, cubiertas, alumbrado e infraestructuras verdes, además de intervenciones de emergencia en zonas residenciales y otras infraestructuras municipales.

Los proyectos se analizarán durante la próxima semana y Ceuta dispondrá de un plazo de diez días para aportar documentación adicional si fuera necesario.

Si se cumplen los plazos previstos, la instrucción podría concluir durante septiembre y la resolución de asignación de las subvenciones se adoptaría en la primera quincena de octubre. El Ministerio también está acelerando otras ayudas destinadas a la modernización y transformación digital de las administraciones locales de Ceuta.